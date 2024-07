Uv e Pd schierati con Calderoli: via libera allo Spacca Italia per la Valle d'Aosta

Vergogna per gli unionisti che confermano la loro tendenza secessionista ed egoista, oltre che l'attendismo di chi aspetta sempre di schierarsi con il vincitore (l'estrema destra di Meloni o il campo largo delle opposizioni). Gli elettori dovrebbero chiedersi perché votare Manes o i consiglieri regionali autonomisti, quando poi questi, sulle questioni cruciali, non votano.

Vergogna per il PD locale che non vota la linea nazionale, già confermata nelle Regioni, Sardegna compresa, in cui sono al Governo.

La riforma voluta da Salvini e concessa da Meloni, barattando il premierato, provoca un peggioramento della sanità e dell'istruzione pubblica e crea le condizioni per una secessione dall'alto delle regioni più ricche e capaci. Tra queste non c'è, vale la pena ricordarlo, la Valle d'Aosta, specialmente per i servizi sanitari.

Una legge, inoltre, che mette a rischio la nostra stessa autonomia, già indebolita dall'attuale pessima gestione del potere locale.

Valle d'Aosta Aperta VdA