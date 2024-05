Dal 7 giugno attivo il nuovo servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti tessili-sanitari con modalità “porta a porta”

Aosta si prepara a un'importante novità nella gestione dei rifiuti: a partire da venerdì 7 giugno, entrerà in funzione il nuovo servizio di raccolta "porta a porta" dei tessili-sanitari, frutto della collaborazione tra l'Amministrazione comunale e la società Quendoz srl. Questo servizio innovativo, previsto dal Piano regionale rifiuti, è stato già parzialmente introdotto per alcune utenze selezionate, come i Nidi d'infanzia e le strutture per anziani, e ora viene esteso a un numero più ampio di cittadini.

Chi può usufruire del servizio? Il nuovo servizio è destinato alle famiglie e alle utenze domestiche che hanno particolari esigenze legate alla presenza di anziani, persone disabili o neonati, i quali necessitano di un conferimento frequente di rifiuti tessili-sanitari. Questo include pannolini, pannoloni, traverse e materiale assorbente sanitario. Sono esclusi invece materiali come flebo, cannule e cateteri.

Come funziona? Ogni famiglia avente diritto riceverà un contenitore da 120 litri, che verrà svuotato ogni venerdì mattina. I cittadini dovranno esporre il contenitore a bordo strada la sera prima, dalle 20:00 fino alle 5:00 del giorno di raccolta.

Come richiedere il servizio? Per attivare il servizio, basta inviare una mail a direzione@quendoz.it allegando il modulo di autocertificazione scaricabile dal sito www.quendoz.it. È importante ricordare che il cassonetto da 120 litri è ad uso esclusivo della singola utenza richiedente e non può essere condiviso con altre famiglie.

Perché è importante? Questo servizio non solo facilita la vita delle famiglie che ne hanno bisogno, ma aiuta anche a ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati, contribuendo a un ambiente più pulito e a una gestione dei rifiuti più efficiente.

Per ulteriori informazioni Per qualsiasi dubbio o chiarimento, è possibile contattare la società Quendoz al Numero Verde 800-778797 o via email a direzione@quendoz.it. Anche gli Uffici comunali sono a disposizione al numero 0165-300.600 o all'indirizzo email settore-ambiente@comune.aosta.it.

Questo nuovo servizio rappresenta un passo avanti significativo per la nostra comunità, rendendo Aosta un esempio di innovazione e attenzione alle esigenze dei cittadini. Non resta che prepararsi e contribuire a questa iniziativa, che porterà benefici a tutti.