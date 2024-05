ELEZIONI EUROPEE: Roberto Salis ad Aosta per un'Europa dei Diritti

La ricerca della pace, il contrasto ai cambiamenti climatici, la transizione ecologica, i diritti umani e sociali sono i grandi temi della campagna elettorale per rinnovare il Parlamento europeo.

Su questi argomenti, ed in particolare su quello dei diritti, Alleanza Verdi-Sinistra organizza un incontro pubblico che si svolgerà Sabato 25 maggio, ore 10,30, presso la sala delle conferenze dell'Hotel Omama, via Torino 14, Aosta

L'incontro sarà moderato da

- Maria Pia Simonetti

Intervengono

-Andrea John Déjanaz, candidato

-Chiara Minelli, candidata

-Roberto Salis, papà di Ilaria Salis candidata capolista Nord Ovest

Ilaria Salis è una cittadina italiana che è stata rinchiusa da febbraio del 2023 a metà maggio 24 nel carcere di Budapest in condizioni disumane, che hanno violato i diritti fondamentali di ogni essere umano. Ora è agli arresti domiciliari a Budapest sempre in attesa di giudizio. Occorre garantire a Ilaria un giusto e rapido processo, ristabilendo anche in Ungheria, come in tutta l'Unione europea, lo stato di diritto.

È una battaglia di principio che riguarda tutte e tutti noi, il nostro Paese e l’Europa di domani. Alleanza Verdi e Sinistra ha deciso di candidare Ilaria Salis alle elezioni Europee nei collegi del Nord Ovest (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia) e delle isole (Sicilia e Sardegna). Una scelta chiara e mirata a fare eleggere Ilaria, perché la circoscrizione del Nord Ovest sarà la prima ad eleggere una parlamentare europea una volta superata la soglia di sbarramento.