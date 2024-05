Online il rinnovato portale web dedicato ai contenuti video del Consiglio Comunale

Da oggi, venerdì 10 maggio, in occasione della seduta dell’Assemblea dedicata all’approvazione del rendiconto della gestione 2023, è online il nuovo portale dedicato ai contenuti video del Consiglio comunale della città di Aosta.

Il portale – che segna un’altra tappa nel quadro del processo di avvicinamento dell’Istituzione ai cittadini all’insegna della trasparenza dell’azione politico-amministrativa, anticipando di qualche mese l’avvio del nuovo sito web dell’Ente, come già previsto dal Documento Unico di Programmazione - è accessibile dalla homepage del sito Internet www.comune.aosta.it , percorso “Amministrazione”, “Diretta e Mediateca Consiglio comunale”, direttamente raggiungibile all’indirizzo https://comuneaosta.streamcloud.it/portal/home .

Il menù, di navigazione, facile e intuitivo, riporta al centro della pagina visualizzata gli ultimi contenuti caricati, segnatamente le sedute del Consiglio comunale, mentre in alto sono accessibili quattro sezioni: “Dirette”, “Video”, “Sedute del Consiglio” e “Ricerca interventi”.

La prima conduce alla fruizione dello streaming in diretta delle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari nei giorni delle rispettive convocazioni; “Sedute del Consiglio” riporta le registrazioni video di tutte le sedute dell’Assemblea tenute durante l’attuale consiliatura a far data dal 27 ottobre 2020, data di insediamento del Consiglio comunale, mentre “Video” è un contenitore ideato per essere, di volta in volta, popolato di contenuti legati all’attività degli organi consiliari e, più in generale, alla “vita” dell’Ente. ./.

La sezione più interessante e innovativa rispetto alla precedente mediateca è quella della “Ricerca interventi”. Qui si ritrovano tutti gli interventi dei diversi consiglieri organizzati in ordine cronologico rispetto al momento in cui sono stati tenuti, ed è anche3 possibile ricercare i discorsi attraverso filtri di ricerca avanzata quali “Data di inizio”, “Data di fine”, Legislatura”, “Gruppo consiliare” e “Relatore”.

Una volta selezionato l’intervento desiderato, è possibile visualizzare l’anteprima fruendo del contenuto o anche, qualora lo si desideri, scaricarlo indicando un indirizzo di posta elettronica al quale ricevere il link per il download, dopo aver accettato i termini e le condizioni di utilizzo.