Il Gruppo Alpini Aosta all'Adunata nazionale di Vicenza.

Ritrovo e partenza in Area Ferrando. Una tradizione ormai consolidata per il Gruppo Alpini Aosta che in occasione delle Adunate Nazionali organizza una "quattro giorni" di trasferta nei luoghi che caratterizzano la località prescelta dalla Commissione Nazionale. Un Bus completo di 54 persone: "Le prenotazioni si sono completate già nell'autunno dello scorso anno", dice il Capo Gruppo Carlo Gobbo, "Con il Consiglio Direttivo avevamo fatto un bel programma scegliendo l’albergo vicino a Marostica. Questo ci darà la possibilità di andare a Bassano per fare due passi sul Ponte, un'icona degli Alpini e per visitare alcuni luoghi che impreziosiscono la nostra memoria.

Oltre a visitare Marostica, città famosa per la sua partita a scacchi e per le numerose attrattive che richiamano ogni anno turisti da tutto il mondo." La trasferta dell’Adunata è l’occasione per incontrare le diverse realtà della Famiglia Alpina Italiana ed il Gruppo Aosta, da tempo, ne approfitta per allacciare nuove amicizie creando rapporti che più delle volte portano al gemellaggio dei Gruppi. "All’andata ci fermiamo sempre nei pressi di Brescia, dal Gruppo Alpini di Passirano, e credo che presto li inviteremo ad Aosta."

Carlo Gobbo

L’Adunata di Vicenza ha dei valori di straordinaria importanza soprattutto per il motto che accompagnerà la rassegna: "Il sogno di Pace degli Alpini". Una riflessione da fare nostra in questi anni tormentati, con venti di guerra che soffiano sempre più drammaticamente vicini. Valori importanti che si concretizzano nell’Omaggio ai quattro Sacrari che compaiono anche nello stemma della Provincia di Vicenza: il Sacrario del Pasubio, l’Ossario del Monte Cimone, il Sacrario militare di Asiago, il Sacrario militare del Monte Grappa e la colonna Mozza dell’Ortigara.

"Adunata è certamente allegria, festa, canti e qualche bevuta con gli amici", dice Gobbo, "ma soprattutto in questa regione non dobbiamo dimenticare coloro che in passato diedero la loro vita in olocausto per garantire la pace e la libertà alle generazioni future." Il momento più atteso sarà senz’altro la sfilata di domenica con il Gruppo che sfilerà reggendo quello striscione che recita un motto ormai conosciuto ed atteso: CH’A COUSTA L’ON CH’A COUSTA VIVA L’AOUSTA.

Per rendere omaggio alla memoria di un alpino recentemente scomparso, Gino Porliod, un alpino sfilerà portando il suo cappello su di un cuscino."