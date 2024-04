Primavera di Note, La Musica torna a risuonare alla Cittadella

L'aria vibrante di melodie e armonie riempie nuovamente l'atmosfera della Valle d'Aosta con il ritorno dei tanto attesi Concerti Aperitivo.

La nuova programmazione, che si svolgerà presso l'Auditorium della Cittadella dei Giovani nei mesi di maggio e giugno, offre un ventaglio variegato di proposte musicali di alto livello. L'inaugurazione avviene domenica 5 maggio con un concerto imperdibile dedicato agli amanti della musica classica: un omaggio al genio di Antonio Vivaldi, il "prete rosso", con la straordinaria esecuzione del Quartetto Vivaldiano, accompagnato da talentuosi musicisti quali Stefano Maffizzoni al flauto, Riccardo Malfatto al violino, Ludovico Armellini al violoncello barocco e Lorella Ruffintitolo al clavicembalo.

La magia della musica continua domenica 12 maggio con Roberto Grosso, un musicista eclettico e rinomato tecnico e accordatore di pianoforti. Grosso presenterà un programma originale e coinvolgente basato sull'improvvisazione, svelando i segreti dietro la creazione di brani musicali al momento, con esempi illuminanti al pianoforte.

Il 19 maggio sarà la volta della virtuosa pianista Patrizia Fossat, che proporrà un programma ispirato all'Ottocento, un'epoca in cui emersero nuove forme musicali caratterizzate dalla concisione e dall'espressione diretta dei sentimenti umani più profondi. Opere come la Fantasia di Schumann e i Sei pezzi op. 118 cattureranno l'attenzione del pubblico con la loro intensità emotiva e la loro maestria tecnica.

Il 2 giugno, il rinomato chitarrista valdostano Gilbert Impérial, accompagnato dal coro dell'Arcova, condurrà il pubblico in un viaggio musicale affascinante attraverso il Romancero Gitano, spaziando da Poulenc a Castelnuovo-Tedesco, passando per brani di Lorenzo Donati e Manuel De Falla.

La rassegna si concluderà domenica 9 giugno con un recital dedicato al repertorio cameristico per violino e pianoforte, presentato dal violinista Roberto Arnoldi e dal pianista Fabio Locatelli. Questa straordinaria performance includerà capolavori come la sonata di Franco Alfano e la Polacca brillante di Wieniawski, garantendo un finale indimenticabile a questa straordinaria serie di concerti.

Come da tradizione, dopo ogni concerto sarà offerto un aperitivo per tutti i presenti, rendendo l'esperienza non solo un momento di elevazione musicale, ma anche di convivialità e condivisione. L'ingresso è a posto unico a soli 5€, con possibilità di prenotazione tramite la Cittadella dei Giovani.

Per informazioni e prenotazioni, contattare la Cittadella dei Giovani al numero 0165 35971 o visitare il sito www.anyticket.it per la prevendita dei biglietti.