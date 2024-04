Celtica Valle d'Aosta: aperte le prevendite online

Le prevendite online per la 28ª edizione di Celtica Valle d’Aosta hanno aperto da poco più di 24 ore e la prima tranche di biglietti si è già esaurita.

Ieri mattina, mercoledì 24 aprile, si è aperto un primo slot di vendite per 300 biglietti, validi per i quattro giorni della manifestazione, al prezzo speciale di € 40,00.

I biglietti speciali denominati “Intero rosso” sono andati esauriti in meno di due ore!

È stato quindi necessario anticipare immediatamente le prevendite del secondo slot di biglietti a prezzo speciale, inizialmente previsto per oggi, giovedì 25 aprile.

Questa seconda tranche – i biglietti “intero giallo” – mette a disposizione 500 biglietti al prezzo di € 45,00 per i 4 giorni della manifestazione, € 40,00 per tre giorni, € 35,00 per due giorni e € 13,00 per un giorno.

«Le prevendite sono iniziate molto bene, anche oltre le nostre migliori aspettative – ha commentato a caldo Laura Plati, direttrice generale di Celtica Valle d’Aosta – La vendita dei biglietti “rossi” e l’andamento dei “gialli” ci conferma la presenza di un pubblico affezionato, che ogni anno fa letteralmente il conto alla rovescia per la nuova edizione del festival. Se le vendite dei gialli proseguiranno con questo ritmo nelle prossime ore, anticiperemo le vendite anche del prossimo slot di biglietti».

Dal 30 aprile è infatti previsto il terzo slot di biglietti scontati, gli “interi blu”: € 50,00 per quattro giorni, € 45,00 per tre giorni, € 37,00 per due giorni. Resteranno in vendita fino al 31 maggio.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato anche il programma musicale della manifestazione. In attesa di scoprire tutti nomi, possiamo anticipare che torneranno a esibirsi nella splendida cornice del Bosco del Peuterey alcuni artisti che ormai fanno parte della famiglia di Celtica: Vincenzo Zitello, i Gens d’Ys, Katia Zunino, i Boira Fusca, i Celtic Knot Pipes & Drums.