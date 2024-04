CROHM: domenica 5 maggio “King of Nothing” - Meet & Greet

I CROHM, storica band valdostana di heavy metal, celebra il decennale dalla “rinascita” presentando un nuovo lavoro in studio “King of Nothing” preceduto da due video e diverse interviste.

La loro ultima uscita è orientata alla scena internazionale: infatti le single tracks “The King of Nothing” e “Make Your Bed an Lie in It” presenti anche come video nel loro canale Youtube, sono state lanciate con le première dalle stazioni radio Estacion Rock di Sonora-Messico e dalla World of Metal del Portogallo, mentre insieme all’altro singolo “Road to Paradise” entreranno in diverse playlist di Spotify.

L’intero album “King of Nothing” in uscita su tutti gli store digitali e nei negozi a partire dal 3 maggio, sarà presentato in première dal sito tedesco Metal.de il 2 maggio 2024 alle ore 16:00. L’album sarà inoltre presentato in diretta live streaming su Rock Tv martedì 14 maggio 2024 alle ore 18:00.





I CROHM presenteranno ad Aosta il nuovo disco, suonandolo interamente dal vivo. L’appuntamento è per domenica 5 maggio a partire dalle ore 18:00 presso la sala polivalente della Biblioteca Ida Desandré in Viale Europa 5, con il patrocinio del Comune di Aosta. Ospiti della serata i Black Phantom di Milano che omaggeranno i Crohm per l’amicizia che li lega, con i brani della band.





Come per ogni nuova uscita dei loro album i CROHM scelgono di contribuire a progetti benefici e per il 2024 hanno scelto di operare localmente donando al progetto “Il Richiamo del Bosco”, una realtà educativa di apprendimento esperienziale a contatto con la natura della Valle d’Aosta per bambini dai 3 agli 11 anni, puntando sul futuro.

“King of Nothing” ha come tema l’esplorazione dell’animo umano quando si trova riflettere sulle proprie esperienze. È un viaggio interiore con uno sguardo disincantato riguardo le illusioni in generale, quando l’essere umano tira le somme della propria vita, delle scelte fatte, degli avvenimenti vissuti e li paragona con i sogni, gli obiettivi e i progetti iniziali, spesso non avendo un risultato esaltante… Il disco percorre in generale questa realtà interiore e narra di come gli individui attraversano la vita con le sue prove, gli sforzi, le lotte, i pochi successi e i moltissimi insuccessi per poi trovarsi, appunto, dei “King of Nothing”, dei sovrani del nulla.

La visione della vita dei CROHM tuttavia non è pessimistica o cinica (anche se l’animo umano e la società sono alquanto deludenti in relazione alla realizzazione della felicità degli individui) poiché nell’album trovano posto anche canzoni d’amore come “A Light Breeze” e “The Sense of Existence”. Questa in particolare offre il sunto della filosofia di vita dei CROHM: al di là di realizzazioni in termini di acquisizione di beni materiali, di proprietà, di oggetti o di posizioni sociali raggiunte, essa si traduce nella bellezza di ascoltare il respiro della persona amata che dorme accanto a noi. Questa è secondo la band è l’essenza dell’esperienza sul pianeta, il valore per cui vale la pena alzarsi la mattina o vegliare la notte: l’amore e la profondità delle relazioni che rappresentano il senso dell’esistenza, il bene che rivolgiamo agli altri, al pianeta, alle idee.

Lo stile musicale dei CROHM attraversa molti territori, dall'Heavy Metal al Thrash, sfiorando il Progressive, strizzando talvolta l'occhio all'Hard Rock, innescando così un rimescolamento delle carte che rende la musica peculiare, trasversale a generi definiti, sottolineando di volta in volta il senso del racconto dell'anima con un'atmosfera appropriata.

“King of Nothing” è un album che si sviluppa nei 48 minuti degli undici brani a ritmo serrato con momenti più elaborati. Le undici tracce sono: “No Direction”, “The King of Nothing”, “Single Frame”, “Make Your Bed And Lie In It”, “Into The Unknow”,“A Light Breeze”, “Sacred Freedom”, “The Sense of Existence”, “Road To Paradise”, “A Strange Light In Your Eyes”, “Stars”.





L’album è stato registrato all’inizio di gennaio 2024 presso il TDE Studio Saint-Christophe (AO), mentre il mix, digital editing e il mastering sono stati eseguiti presso l’Audiocore Studio di Fontevivo (PR).

Il progetto grafico dell’album è dei Crohm e di Pier Francesco Grizi; la realizzazione grafica è stata curata da Pier Francesco Grizi che è anche l’autore delle foto della band.

I video della band sono stati realizzati da Miriade Creative Studio di Milano





I CROHM sono Sergio Fiorani (voce), Claudio Zac Zanchetta (chitarra), Riccardo Taraglio (basso) e Fabio Cannatà

(batteria).





I CROHM, prima e storica band heavy metal valdostana, negli ultimi dieci anni ha inciso “Legend And Prophecy” (2015), “Humanity” (2017), “Failure In The System” (2020) e “Paindemic” (2021), esibendosi in oltre 50 live show, rappresentando la Valle d’Aosta alle finali nazionali di Arezzo Wave 2020 e inserendo il video “The Wash-Sin Machine” nel film “The Chain”, suspence-thriller americano presentato a Cannes 2022 e distribuito a livello mondiale da Lionsgate, diretto da Stefano Milla, nel cui cast sono presenti Jason R.Moore (“The Punisher”) e Mishael Lopes Cardozo (“Vikings”, “Game of Thrones”).