Les Jeudis du Conservatoire: giovedì 2 maggio il pianista Maurizio Baglini

Dopo la brevissima pausa, riprende il 2 maggio la rassegna Les Jeudis du Conservatoire. Protagonista della quarta serata, “La Nona sinfonia di Beethoven/Liszt”, il maestro Maurizio Baglini. Il pianista si esibirà alle 20.30 all’auditorium Renato Callisto Arnod, situato all’interno della sede del Conservatoire. Ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti.

Maurizio Baglini - pianoforte

Tra i cavalli di battaglia del pianista Maurizio Baglini c’è proprio la Sinfonia n. 9 di Ludwig van Beethoven nella trascendentale e spettacolare versione per pianoforte firmata da Franz Liszt.

Il pianista italiano è tra i pochi al mondo a eseguire quello che si può considerare un vero e proprio banco di prova per virtuosi. Vi si era cimentato per la prima volta a Parigi, al Museo d’Orsay, nel 2008 e da allora è stato invitato a suonare la “Nona” al pianoforte in giro per il mondo. Oltre che in Italia, ha suonato in Australia, Brasile, Cina, Francia, Germania, Irlanda, Israele, Libano, Perù, Polonia, Russia e Stati Uniti.

Nel 2020 Maurizio Baglini ha superato il traguardo record di cento esecuzioni dal vivo, ricevendo il plauso dei più autorevoli critici musicali.