Ricordando la Liberazione

Si è registrata una grande partecipazione ai due eventi organizzati a Fénis e Aosta per la serata in Ricordo di Emile Lexert Milò e per la terza edizione della manifestazione "Percorrendo la Resistenza: attiviamo la memoria".

Sono inoltre iniziate le tradizionali Commemorazioni per il 25 aprile, con un giorno di anticipo a Courmayeur per permettere la presenza e collaborazione di alcune classi delle scuole secondarie di primo grado e del Liceo Linguistico.

Il 25 aprile invece ci sono stati i seguenti appuntamenti: Morgex ore 11, Rhemes-Saint-Georges ore 9.45, Saint-Pierre ore 10.30, Sarre ore 9, Charvensod ore 9, Aosta ore 9.30 al cimitero e 10.45 al giardino della Rimembranza, Brissogne ore 9, Saint-Marcel ore 11, Fénis ore 10.30, Nus ore 9.30, Saint-Vincent ore 10.15, Verres ore 10, Arnad ore 12, Donnas - Perloz - Lillianes ore 8.30, Pont-Saint-Martin ore 9, Gaby ore 9.20, Issime ore 10 e Fontainemore ore 10.30.