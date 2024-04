23 aprile, Giornata Mondiale del Libro

Il 23 aprile è la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’autore. La data è stata scelta dall’Unesco per ricordare la morte di autori senza tempo come Wiliam Shakespeare, Miguel de Cervantes e Garcilaso de la Vega. Ma anche perché in questo giorno, in Catalogna, si festeggia San Jordi, patrono di Barcellona. La tradizione vuole che per l’occasione uomini e donne si scambino un dono. Se l’uomo regala una rosa, la donna ricambia con un libro. Il sostegno delle Nazioni Unite alla parola scritta e ai suoi autori promuove la creatività e il libero accesso alla conoscenza. Ogni anno, inoltre, la Giornata Mondiale del Libro porta con sé eventi e iniziative in ogni parte del mondo.

Strasburgo capitale del libro 2024

Quest’anno la capitale mondiale del libro è Strasburgo. Il 26 aprile dedicherà una serata ai libri italiani condotta dalla scrittrice e insegnante Kareen De Martin Pinter e organizzata dall’Istituto italiano di cultura, nell’ambito della settimana della Grande lettura dal 23 al 28 aprile.

“Una nave di libri per Barcellona”

Dall’Italia partirà invece “Una nave di libri per Barcellona”. Per la sua XII edizione salperà da Civitavecchia con oltre 500 passeggeri, fra i quali lo scrittore spagnolo Juan Gomez Barcena, la cantautrice Patrizia Cirulli che ha musicato alcune poesie di Garcia Lorca, Frida Kahlo, Salvatore Quasimodo e Gabriele D’Annunzio e che duetterà con l’attore Gino Manfredi.

Roma, Torino e Milano, alcune iniziative

A Roma presso il Centro per il Libro e la Lettura, Dacia Maraini sarà in dialogo con il saggista Guido Vitiello, che ha dedicato il suo ultimo libro proprio alla lettura (La lettura felice, edito da Il Saggiatore). A Torino, che dal 9 al 12 maggio ospiterà il Salone del libro, si inaugura “Torino che legge” per la lettura a voce alta e condivisa.

La Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, a Milano, ha organizzato due occasioni dedicate ai libri presso il Laboratorio Formentini: “Leggere insieme a Milano” alle ore 18.00 e “Cena con Kafka” alle 20.00. Un appuntamento, quest’ultimo, per ricordare i 100 anni dalla morte di Franz Kafka. Il ricavato andrà in beneficienza al Centro Benedetta D’Intino Onlus, che si occupa di bambini con disabilità comunicativa e disagio psicologico e delle loro famiglie.

Una biblioteca per sognare, l’iniziativa della Rsa Santa Lucia

Sempre nella capitale lombarda, protagonista di un’iniziativa dedicata alla lettura sarà anche la Rsa Santa Lucia che inaugura “Una Biblioteca per sognare”, una struttura che nasce come luogo educativo, di svago e promozione della lettura.

“La lettura è un mondo magico che consente di evadere dalla quotidianità – ha spiegato la direttrice della struttura Valentina Servodio – che regala momenti di spensieratezza e comporta numerosi benefici a livello emotivo e terapeutico soprattutto nelle persone più anziane, non solo perché coinvolge diverse aree del cervello ma perché contribuisce a ridurre i sentimenti di solitudine e di isolamento.”

Il progetto nasce dall’incontro tra l’ex presidente del Rotaract Club Marco Marnini e da un ospite della Rsa. Attraverso il regalo di un libro è nata un’amicizia fra i due che ha portato all’idea della biblioteca, con le donazioni di Rotaract Club Porta Vercellina e Milano Scala. La struttura collabora anche con il Patto di lettura del Comune, e sarà utilizzata come luogo delle sessioni di lettura con i volontari che ogni sabato incontreranno ospiti e agli operatori.