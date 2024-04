CONFERMATO IL PRIMO CASO DI FEBBRE DENGUE IN VALLE D’AOSTA

Una notizia che non lascia indifferenti: il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL della Valle d'Aosta ha confermato il primo caso di dengue nella regione. Si tratta di un giovane residente ad Aosta, tornato di recente da un viaggio in Sud America, dove si presume abbia contratto il virus da una zanzara portatrice.

La dengue è una malattia infettiva tropicale trasmessa dalle punture di zanzare Aedes aegypti e Aedes albopictus, comuni in alcune aree del Sud America. È importante sottolineare che la dengue non si trasmette direttamente da persona a persona, ma solo attraverso gli insetti vettori. In molti casi, l'infezione può essere asintomatica o presentarsi come una malattia febbrile autolimitante.

Il dott. Salvatore Bongiorno, Direttore della Struttura Igiene e Sanità pubblica, ha dichiarato: "Abbiamo segnalato il caso al Ministero della Salute e il Comune di Aosta si occuperà delle azioni di monitoraggio e contrasto seguendo le indicazioni previste dal Piano Nazionale di prevenzione".

Il paziente ha iniziato a manifestare sintomi tipici della dengue subito dopo il suo ritorno, tra cui febbre alta e dolori muscolari e articolari. La dott.ssa Silvia Magnani, responsabile della Struttura Malattie infettive dell’Ospedale “Parini” di Aosta, ha confermato il sospetto di dengue attraverso test sierologici.

Non esiste un trattamento specifico per la dengue, ma è fondamentale gestire i sintomi per prevenire complicazioni gravi. Con l'avvicinarsi della stagione estiva e il conseguente aumento delle zanzare, è essenziale promuovere attivamente la consapevolezza e la prevenzione della dengue. Il Ministero della Salute, in base al Piano Nazionale di prevenzione, raccomanda l'uso di repellenti per insetti, l'installazione di reti zanzariere e l'eliminazione di acque stagnanti dove le zanzare possono riprodursi.

Il Dipartimento di Prevenzione invita i viaggiatori provenienti da aree a rischio a monitorare attentamente la propria salute e a consultare un medico in caso di sintomi febbrili.

Questo primo caso di dengue in Valle d'Aosta sottolinea l'importanza della vigilanza e della collaborazione tra le autorità sanitarie e la comunità per prevenire la diffusione di malattie infettive. È fondamentale adottare misure preventive e rimanere informati su come proteggere se stessi e gli altri da questa e da altre malattie trasmesse dalle zanzare.