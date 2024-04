In carcere autore furto ai danni di Giovanni Girardini

Tra le vittime di questi furti figura anche un personaggio di spicco locale: l'imprenditore Giovanni Girardini, consigliere comunale ad Aosta e leader del movimento Rinascimento Vda. Nell'ottobre scorso, dalla sua dimora sono stati sottratti orologi di lusso e capi firmati del valore di circa 100mila euro. Questo colpo ha destato particolare clamore nella comunità locale, mettendo in evidenza la vulnerabilità delle abitazioni anche di figure pubbliche.

Le indagini, condotte dalla polizia e coordinate dal procuratore Francesco Pizzato della procura di Aosta, hanno avuto inizio nel maggio 2023, quando un'albergatrice di Courmayeur è stata vittima di un furto in casa dal valore di circa 20mila euro, comprendente borse griffate, gioielli e una somma considerevole di denaro contante.

Le forze dell'ordine hanno lavorato instancabilmente, ispezionando numerosi "Compro Oro" ad Aosta e nella provincia di Roma, così come negozi di moda usata di lusso, riuscendo a recuperare alcuni degli oggetti rubati, tra cui un portafogli e una borsa.

I furti con bottino significativo in Valle d'Aosta si sono susseguiti nel corso dell'anno precedente, arrivando a contare cinque colpi, compresi quelli perpetrati in alcuni alberghi di Courmayeur. Gli investigatori hanno ora ragioni solide per ritenere che Mecarelli sia responsabile di almeno due di questi colpi.

Questa serie di furti ha scosso la tranquillità della comunità valdostana, evidenziando la necessità di un rafforzamento della sicurezza domestica e di un'azione concertata delle autorità per contrastare il dilagare della criminalità. La popolazione locale guarda ora con speranza alla giustizia, sperando che gli autori di tali reati rispondano delle loro azioni di fronte alla legge.