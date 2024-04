GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI (copia 1)

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stata approvata la bozza della convenzione tra la Regione e l’Unité des Communes valdôtaines Monte-Rose per l’utilizzo delle graduatorie della Regione per l’assunzione di personale.

È stato, inoltre, individuato nel Coordinatore del Dipartimento del personale e organizzazione il responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro (Disability manager). Con l’atto vengono definiti e pianificati i fabbisogni del personale con disabilità dell’Ente, assicurato un presidio mirato e ragionato dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e monitorate le situazioni di disabilità sopravvenuta in costanza di rapporto di lavoro per migliorare il benessere delle persone più fragili e dell’organizzazione aziendale nel suo complesso.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Sono stati approvati i criteri applicativi per la concessione degli aiuti a fondo perduto alle piccole e medie imprese operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria per favorire la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli.

Sono stati approvati i criteri applicativi e la relativa modulistica per la presentazione delle domande per gli interventi di superficie del Complemento regionale di sviluppo rurale della Valle d’Aosta 2023/2027.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

Sono state approvate, per l’anno scolastico 2024/2025, le modalità di assegnazione alle istituzioni scolastiche primarie, dipendenti dalla Regione e paritarie, del finanziamento e delle indicazioni per l’acquisto di strumenti didattici, compresi i libri di testo destinati agli alunni, nonché le correlate quote alunno.

Inoltre, sono state approvate le modalità di assegnazione alle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado dipendenti dalla Regione e paritarie, del finanziamento e delle indicazioni per l’acquisto dei libri di testo agli alunni, nonché le correlate quote alunno.

Sono stati concessi contributi per l’organizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere culturale e scientifico, previste nell’anno 2024. Tra queste sono in programma Cactus International Children’s and Youth Film Festival; Festival Aosta Città diffusa; Celtica Valle d’Aosta 2024; GiocAosta 2024 XVI edizione; T*DANSE Danse et technologie; Ététrad 2024 – Festival international des nouvelles musiques Trad en Vallée d’Aoste.

È stato approvato l’accordo di collaborazione tra la Regione, per il tramite della Struttura attività espositive e promozione identità culturale, e il sindacato dei librai e cartolai – sezione Valle d’Aosta, finalizzato alla partecipazione al XXXVI Salone internazionale del libro di Torino, in programma dal 9 al 13 maggio 2024.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato concesso un contributo al Comune di Aosta per le spese relative agli interventi su infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. In particolare si tratta degli interventi di rifacimento e ampliamento della pista di atletica leggera del campo Tesolin di Aosta.

È stata approvata l’integrazione della convenzione tra la Regione e il Comune di Emarèse per l’attuazione dell’intervento relativo alle “Opere di completamento della bonifica e messa in sicurezza permanente delle aree A-B-C e D comprese nella nuova perimetrazione del sito di interesse nazionale di Emarèse - SIN. Il finanziamento è di 2 milioni e 500 mila euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nell’ambito del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stata esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al parere del CPEL e della Quinta commissione consiliare relativa al piano annuale per il finanziamento, a favore delle Unités des Communes e del Comune di Aosta, dei servizi rivolti alla prima infanzia per l’anno 2024.

Il Piano implementa l’offerta educativa, soddisfacendo interamente il fabbisogno espresso dagli Enti locali e prevedendo la riduzione del 20% delle rette a carico delle famiglie. Il finanziamento complessivo da trasferire agli enti locali, pari a 7 milioni 350 mila euro, comprende i nidi d’infanzia, gli spazi gioco e le maggiori spese determinate dalla presenza di bambini disabili e dall’eventuale utilizzo dei mediatori interculturali.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stata approvata la proposta al Consiglio regionale del disegno di legge relativo alla ‘Disciplina dell’organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale n.7 del 31/03/2003’. La decisione permetterà di proseguire l’iter di revisione della disciplina regionale in materia di lavoro e formazione professionale - pervenendo così alla definizione di un quadro normativo aggiornato e coerente con l’evoluzione che ha caratterizzato il sistema negli ultimi anni.