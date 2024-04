GUARIGIONI D’AMORE: Anteprima della serata alla Lilium Art Gallery

L'atmosfera vibrante della galleria d'arte, arricchita dalla presenza di numerosi appassionati, promette di rendere la serata un momento indimenticabile di condivisione e scoperta.

L'evento inizia con i calorosi saluti della titolare della Galleria, Giuliana Salvai, che darà il benvenuto agli ospiti e aprirà le danze per una serata ricca di emozioni e riflessioni.

A prendere la parola sarà la coautrice e giornalista Edi Morini, che introdurrà i due coautori e protagonisti della vicenda narrata nel libro: Lodovico Marchisio e Roberta Maffiodo.

Lodovico Marchisio, alpinista, scrittore e giornalista, porterà con sé l'essenza delle montagne che tanto ama, condividendo con il pubblico la sua esperienza e il suo profondo legame con la natura. La sua presenza promette di trasportare gli spettatori in un viaggio emozionante attraverso le vette più alte e le sfide più impegnative.

Roberta Maffiodo, fotografa e cantante, regalerà al pubblico momenti di pura bellezza con la sua voce e le sue immagini. L'esecuzione di "Montagne addio" in una versione rivisitata e "Grazie a Te" di Omar Codazzi toccherà le corde dell'anima di tutti i presenti, trasportandoli in un universo fatto di suoni e immagini che parlano di amore e gratitudine.

Mauro Carlesso, collaboratore al libro, contribuirà con la sua poesia "L’amicizia", recitata con passione da Roberta Maffiodo, aggiungendo un ulteriore strato di profondità e significato alla serata.

Tra il pubblico, numerosi coadiutori del libro condivideranno la loro esperienza e il loro contributo alla creazione di questo capolavoro letterario, arricchendo ulteriormente il dialogo e la condivisione.

L'interattività sarà il fulcro della serata, con il pubblico che avrà l'opportunità di rivolgere domande dirette agli autori e collaboratori, approfondendo così la comprensione della storia e delle emozioni raccontate nel libro.

Al termine della presentazione, ci si augura che il calore e l'entusiasmo dei presenti rendano evidente il successo dell'evento, dimostrando quanto il tema delle "GUARIGIONI D’AMORE" sia universale e toccante per ognuno di noi.

In una serata magica, la Lilium Art Gallery saprà trasformarsi in un luogo di incontro e di riflessione, dove le parole e le emozioni troveranno un terreno fertile per germogliare e crescere, lasciando un'impronta indelebile nei cuori di tutti i presenti.