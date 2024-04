Progetto INSOLITI Jeune Création2024 (secondo anno)

Jeune Création è un progetto di ricerca, scambio, presentazioni pubbliche e incontro con gli operatori, che nell'estate 2023 ha coinvolto più di venti giovani artisti internazionali under 25 in due settimane di lavoro presso la Casa Alpina di Ollomont, con spettacoli, performance, installazioni presentati in Valle d'Aosta all'interno della terza edizione della rassegna INSOLITI. Il progetto si è poi concluso con una fase invernale con apertura pubblica nel febbraio 2024 presso la Cittadella dei Giovani di Aosta, in una raccolta di “pillole” dei lavori realizzati dai giovani artisti durante la sessione estiva, presentati al pubblico per condividere l'esperienza creativa, con momenti dedicati all'incontro e scambio con alcuni professionisti del settore invitati a partecipare.

Anche nel 2024 il progetto ospiterà in residenza circa venti giovani artisti internazionali, dai diciotto ai trent'anni, che saranno selezionati tramite una call dedicata, con scadenza di candidatura al 19 maggio 2024. I giovani artisti saranno ospitati presso il Comune di Ollomont dal 1° al 18 agosto 2024, con copertura delle spese di vitto, alloggio, spazi di lavoro e di presentazione, dotazione tecnica, organizzazione e comunicazione, con presentazione finale dei lavori e apertura pubblica in alcuni comuni valdostani. I candidati saranno selezionati con particolare attenzione alla multidisciplinarietà delle proposte, per favorire la presenza di tutte le discipline, le nazionalità e le competenze, e secondo l'aderenza delle candidature al regolamento allegato alla call. (di seguito link al regolamento e alla call). Le selezioni saranno curate da Alessandra Celesia, direzione artistica del progetto, e da altri tutor di fama internazionale: Pascale Lecoq, direttrice e docente del LEM Laboratorio di studio del Movimento dell'École internationale de théâtre Jacques Lecoq di Parigi; Brian Irvine, compositore, direttore d'orchestra e docente di composizione musicale dell'Ulster University di Belfast; Riccardo Mantelli, artista e creative technologist, insegnante di Interaction Design e Physical Computing alla Domus Academy e alla NABA di Milano; Eva Vila Purtí Master in Creative Documentary, LABED-codirector, PhD in Communication, docente presso UPF – BSM Scuola di management dell'Università Pompeu Fabra di Barcellona.

Il progetto IINSOLITI Jeune Création è stato ideato in partenariato dalla Fondation Emile Chanoux – Institut d'Etudes Fédéralistes et régionalistes, dall'associazione Altitudini e dalla compagnia francese Curious Industries ed è sostenuto per il secondo anno dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. Le aperture pubbliche saranno ospitate in agosto dalla rassegna INSOLITI quarta edizione, interessando diversi comuni della Valle d'Aosta.





Call a questo link https://forms.gle/H8RCA24VCoHe9GuX6

Oppure sul sito https://www.altitudini-associazione.it/

Regolamento per la partecipazione alla call, rivolta a giovani internazionali dai 18 ai 30 anni, con scadenza il 19 maggio 2024: Italiano – francese - inglese

Informazioni: altitudiniaps@gmail.com

