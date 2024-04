Fête du Printemps du SAVT: Una giornata dedicata alla cultura e al divertimento

Quest'anno l'evento si svolgerà nei pittoreschi comuni di Saint-Pierre e Villeneuve, promettendo una giornata all'insegna della gioia, della cultura e della condivisione.

La giornata avrà inizio alle ore 9:30 con la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale di Saint-Pierre, seguita dalla distribuzione del pane benedetto, un momento di condivisione e di spiritualità che preparerà l'animo dei partecipanti all'esperienza unica che seguirà.

Alle ore 10:30 è prevista un'emozionante visita al maestoso Castello di Saint-Pierre, un gioiello storico immerso nella bellezza dei paesaggi valdostani. I visitatori avranno l'opportunità di esplorare le antiche mura e i segreti nascosti di questo affascinante luogo, al costo simbolico di € 10 a persona, con partenze a gruppi ogni mezz'ora, senza guida.

Dopo un mattino di scoperte e meraviglie, è tempo di deliziare il palato con un pranzo memorabile presso il rinomato Ristorante "VALDÔTAIN", situato in Piazza Assunzione 6/7 a Villeneuve. Qui, gli ospiti potranno gustare i sapori autentici della tradizione valdostana in un'atmosfera accogliente e familiare.

Nel pomeriggio, la musica di "Mile Danna" allieterà l'ambiente con le sue melodie coinvolgenti, creando un'atmosfera di festa e divertimento che accompagnerà gli ospiti fino alla fine della giornata.

La partecipazione a questa straordinaria giornata è aperta a tutti, con una quota di partecipazione di € 30,00 per gli iscritti al Savt e € 35,00 per i non iscritti. Le prenotazioni sono aperte fino al mercoledì 17 aprile 2024 e possono essere effettuate contattando le sedi Savt di Aosta, Verrès, Pont-Saint-Martin o direttamente Aldo Cottino al numero 335/6823445.

Un'occasione di vivere un'esperienza unica, immersi nella bellezza e nell'ospitalità della Valle d'Aosta.