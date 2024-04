A Issime il capriolo nato due volte

Nella cornice suggestiva del Comune di Issime, oggi, giovedì 11 aprile 2024, si è svolto un momento di grande significato: è stato liberato un capriolo, simbolo della bellezza e della vitalità della fauna selvatica, alla presenza dei bambini della scuola primaria locale.

L'Assessorato dell'Agricoltura e Risorse naturali ha voluto coinvolgere attivamente i giovani alunni di Issime in questo gesto, sottolineando l'importanza della sensibilizzazione e della divulgazione riguardo alla fauna del territorio. "Il C.R.A.S. svolge un ruolo importante nella cura e riabilitazione della fauna selvatica," ha dichiarato l'Assessore Marco Carrel, "e allo stesso tempo è un punto di riferimento per l'educazione ambientale dei cittadini, soprattutto dei più giovani."

Il cucciolo di capriolo, un maschio, è stato trovato in una zona boscata del Comune di Saint-Marcel lo scorso 8 luglio. Abbandonato presumibilmente dalla madre, è stato prontamente assistito dal personale del Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) e trasportato al Centro, dove i veterinari hanno confermato il suo buono stato di salute.

Durante il suo soggiorno al Centro, il piccolo capriolo è stato curato e alimentato con latte di capra fornito da un'azienda agricola regionale, prima di essere svezzato con erba e mangime specifico per gli ungulati. Questo processo di cura e riabilitazione ha garantito che l'animale fosse pronto per il suo ritorno in natura, dove potrà vivere liberamente e contribuire alla biodiversità del territorio.

Questo gesto non solo rappresenta un atto di cura nei confronti della fauna selvatica, ma anche un'opportunità per i giovani studenti di Issime di avvicinarsi alla natura e di apprezzare la bellezza e la fragilità degli animali che popolano i nostri boschi e le nostre montagne. La collaborazione tra le istituzioni e la comunità locale è fondamentale per garantire il benessere degli animali e la tutela del nostro prezioso patrimonio naturalistico.