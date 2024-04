Su iniziativa della sezione Valle d’Aosta dell’Associazione Nazionale Ex Internati – ANEI, si parlerà di quanto successe ai militari italiani che, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, rifiutarono di combattere nelle file dell’esercito tedesco e poi di aderire alla Repubblica Sociale Italiana, diventando appunto “IMI - Internati Militari Italiani”, privati della protezione internazionale riconosciuta ai prigionieri di guerra e deportati nei campi di concentramento nazisti come manodopera coatta.

Simbolo degli “IMI” è senza dubbio Mario Rigoni Stern, definito da Primo Levi “uno dei più grandi scrittori italiani”, che in Valle d’Aosta è stato prima come allievo dell’allora Scuola militare di Alpinismo (oggi Centro Addestramento Alpino), nel 1938, poi come alpino al Colle del Piccolo San Bernardo al momento dell’entrata in guerra dell’Italia nel 1940, prima di essere deportato come IMI dal 1943 fino alla fine della guerra.

Giovedì 11 aprile a Pont-Saint-Martin, dalle ore 10.00, nella Sala polivalente, e venerdì 12 aprile, sempre dalle ore 10.00, nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, saranno gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado a partecipare a due incontri con i referenti dell’ANEI, mentre nella serata di venerdì 12 aprile, a partire dalle 20.30, il Centro Addestramento Alpino accoglierà il pubblico nell’Aula magna della Caserma Cesare Battisti di Aosta (ingresso da via Saint-Martin-de-Corléans 85) per una conferenza dedicata ai militari valdostani e italiani che dissero NO al nazifascismo e alla vita di Mario Rigoni Stern, Alpino scrittore e internato militare, con la partecipazione di Giuseppe Mendicino, considerato il maggior esperto e biografo dello scrittore.