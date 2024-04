Batailles de Reines: Gildo Bonin di Gressan mata l'eliminatoria di Saint Marcel

Nella cornice di Saint-Marcel, un evento peculiare ha catturato l'attenzione degli appassionati di tradizioni e della magnificenza delle bovine: la terza Eliminatoria di Primavera del 67° Concours Régional Batailles de Reines. Ma ciò che ha reso questa giornata ancor più memorabile è stata la coincidenza con un evento storico: 66 anni fa, nello stesso comune e lo stesso giorno, si svolgeva il primo Combat organizzato dall’Association Régionale Amis des Batailles de Reines.

Con un totale di 110 partecipanti, suddivisi tra le diverse categorie, l'atmosfera era carica di entusiasmo e patos. Il cielo grigio, senza eccessivi raggi di sole, ha offerto un ambiente ideale per le protagoniste del giorno: le Reines. Senza il fastidio del vento, le bovine hanno potuto esibirsi al meglio delle loro capacità.

Il vero protagonista di questa giornata è stato Gildo Bonin, allevatore di Gressan, che ha lasciato il segno vincendo in entrambe le categorie in cui gareggiava. Con la sua maestosa VICTOIRE si è imposta nella 1° Categoria, mentre con la determinata REVENGE (nella foto) ha trionfato nella 2° Categoria. Il successo non si è limitato a Bonin, poiché anche STREGA, rappresentata dalla Soc. LA BORETTAZ e anch'essa proveniente da Gressan, ha portato a casa la vittoria nella 3° Categoria.

Tra gli altri momenti salienti della giornata, va menzionato il trionfo di AQUILA, con i suoi imponenti 721 Kg, di proprietà di Simone Rean, come Regina del peso.

Strega, reina di terza categoria

L'emozione continua con il prossimo appuntamento fissato per la quarta Eliminatoria di primavera, che si terrà a Jovençan il prossimo 14 aprile. Gli appassionati già non vedono l'ora di assistere a un nuovo capitolo di questa affascinante competizione che celebra la bellezza e la forza delle bovine valdostane.

Tabellino