Un manuale per insegnare ai bimbi ad affrontare le “emergenze”

Il manuale è stato realizzato dal Centro funzionale regionale, in collaborazione con Sociolab, per diffondere la “cultura del rischio”. Le divertenti e coloratissime illustrazioni del manuale sono state realizzate dall’art director e motion designer Marta Comunale. (Instagram mala_strana).

L’Album delle emergenze in maniera giocosa ed efficace prova a dare risposte alle tante domande che i bimbi pongono a genitori e insegnanti: Che cosa devo fare se c'è un pericolo di alluvione? Come funziona l'allerta nella mia scuola? E se c'è un'emergenza cosa devo fare?

Attraverso illustrazioni e immagini da colorare, l’album racconta i comportamenti da tenere in situazioni di emergenza, diventando così un prezioso supporto per promuovere la cultura di protezione civile nella comunità scolastica e tracciare una linea di condotta chiara per gestire situazioni complesse e potenzialmente pericolose.

I bambini per completare l’album avranno il supporto degli insegnanti che interverranno declinando le azioni contenute nel piano comunale di protezione civile. Il Centro funzionale regionale è a disposizione delle istituzioni scolastiche che vogliono inserire tra le attività didattiche incontri dedicati all’approfondimento della “cultura” del rischio partendo proprio dal nuovo manuale.

L’albume delle emergenze può essere scaricato al link

https://cf.regione.vda.it/<wbr></wbr>materiale/elementari-new/<wbr></wbr>album-emergenza.pdf