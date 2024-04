Aperti altri due sportelli di facilitazione digitale

Nella Struttura attrattività del territorio, internazionalizzazione e artigianato di tradizione lo sportello sarà aperto nei giorni lunedì 8 aprile (ore 9-13), martedì 9 aprile (9-13 e 14-16), lunedì 15 aprile (9-13), giovedì 18 aprile (9-13 e 14-16), lunedì 22 aprile (9-13), martedì 23 aprile (9-13 e 14-16), lunedì 29 aprile (9-13). Tale attività ha l’obiettivo di supportare gli artigiani nell’utilizzo dell’identità digitale e della piattaforma di iscrizioni online alla Foire d'été.

Inoltre, presso il Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione lo stesso sportello rimarrà aperto, dalle 14 alle 16, nei giorni di lunedì 8, 15, 22 e 29 aprile.

L’iniziativa, promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, di cui la Regione Valle d’Aosta è l’ente attuatore e la società Inva spa l’ente esecutore, rientra nel progetto Rete dei servizi di facilitazione digitale finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che ha l’obiettivo di portare il 70% della popolazione maggiorenne a un livello di competenze digitali di base entro il 2026 (MISURA 1.7.2 “RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE” NELL’AMBITO DELLA MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) -– PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU).

Gli altri punti di facilitazione digitale, promossi dal Comune di Aosta, sono ubicati ad Aosta presso il Municipio e presso le due biblioteche comunali di viale Europa e del Quartiere Dora.

È anche attivo presso l’URP, al piano terreno del Palazzo regionale, ad Aosta (piazza Deffeyes, 1).

Inoltre, in collaborazione con il Celva, a copertura dell’alta e bassa Valle, i punti a rotazione saranno dislocati nella sala polifunzionale del Comune di Pré-Saint-Didier e nel centro per l’impiego di Verrès per un totale complessivo massimo di 30 ore settimanali. Nelle valli laterali saranno organizzate sessioni formative ad hoc con carattere itinerante.