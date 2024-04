Nuove opportunità formative con i progetti di recente approvazione

Upskilling per l'operatore amministrativo-contabile Livello EQF III. Competenza due del profilo.

Il progetto si rivolge agli utenti-destinatari così come definiti all’articolo 3 dell’Avviso 23 AI e presi in carico dai CPI nell’ambito del processo di assessment. Il numero di partecipanti previsto è 12.

Il progetto è finalizzato al raggiungimento della certificazione delle competenze riferibile alla competenza 2, “Registrare la documentazione amministrativo contabile”, del profilo professionale di Operatore amministrativo contabile III° livello EQF inserito nel repertorio regionale degli standard professionali della RAVDA con PD n. 7155 del 23/11/2023.

Il progetto è strutturato in 1 corso in alternanza della durata di 210h, di cui 150h di aula/laboratorio e 60h di stage, alle quali si aggiungono 30h per le azioni di messa a livello/recupero/supporto, così come declinate nel campo “Elementi qualificanti l’organizzazione didattica”.

Sono previste inoltre, in risposta ad alcune criticità evidenziate nei successivi campi 3 e 4, delle azioni integrative, articolate e dettagliate all’interno del progetto.





Innovazione e valore nel mondo del lavoro: competenze chiave per l'occupabilità

Il progetto si rivolge agli utenti-destinatari così come definiti all’articolo 3 dell’Avviso 23 AI e prioritariamente a quelli presi in carico dai CPI nell’ambito del processo di assessment. L’intervento intende potenziare l’occupabilità dei partecipanti attraverso l’acquisizione di competenze linguistiche, digitali e matematiche, 3 tra le 8 competenze chiave Europee, ai fini dell’inserimento/reinserimento lavorativo. Il progetto prevede lo svolgimento di 2 edizioni, una presso la sede di Aosta, l’altra a Verrès presso la sede del SAVT. Ogni edizione ha al suo interno corsi brevi capitalizzabili tra loro. Ed. Aosta: n. 5 corsi di lingua con certificazione a superamento esame: 3 di Francese: 2 A2 e 1 B1, 1 di Inglese A2; 1 di Italiano per stranieri A2 n. 5 corsi di digitalizzazione, riferibili tutti a tutte le 5 Aree DigComp 2.2, di cui 3 a livello base2 e 2 a livello intermedio 3 n.2 corsi di Educazione finanziaria riferibili alla competenza matematica Ed. Verrés: n. 2 corsi di lingua con certificazione a superamento esame: 1 di Francese A2 e 1 di Inglese A2 n. 3 corsi di digitalizzazione, riferibili tutti a tutte le 5 Aree DigComp 2.2 di cui 2 a livello base2 e 1 a livello intermedio 3 n.1 corso di Educazione finanziaria riferibile alla competenza matematica.

