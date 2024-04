Programma Interreg Italia-Francia ALCOTRA 2021-2027

L’Assessorato degli Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la Montagna informa che martedì 9 aprile, presso i locali della Grandze del Castello di Aymavilles, è in programma la riunione del Comitato di sorveglianza del Programma Interreg Alcotra 2021-2027.

Il Comitato, organo con potere decisionale del Programma transfrontaliero italo-francese, è costituito da rappresentanti degli Stati membri della Francia e dell'Italia, da rappresentanti politici delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Auverne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, dei dipartimenti francesi Alta Savoia e Savoia, Alte Alpi, Alpi dell'Alta Provenza e Alpi Marittime, delle province italiane di Cuneo di Imperia nonché della Città metropolitana di Torino.

Tra i temi iscritti all’ordine del giorno figurano le nuove opportunità di sviluppo per gli attori del territorio transfrontaliero, quali l’approvazione delle strategie dei Piani integrati transfrontalieri (PITER+), la validazione del nuovo bando per progetti semplici 2024 e l’analisi del bando per la presentazione di microprogetti che si è recentemente concluso. Il Comitato, inoltre, sarà chiamato ad esprimersi in merito al nuovo bando per microprogetti, la cui apertura è prevista per il prossimo autunno.

Al termine della riunione, alle 12.30 sarà indetta una conferenza stampa, nello spazio espositivo del Consorzio vini valdostani situato al piano terra della Grandze, alla quale sono invitati i giornalisti. E’ previsto l’accredito: gli interessati dovranno inviare una mail a u-stampa@regione.vda.it entro le ore 12 di venerdì 5 aprile.