GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

Le Gouvernement régional a approuvé l’octroi d’une subvention en faveur de la section valdôtaine de l’association «A.N.E.I. – Associazione nazionale ex-internati » à titre de concours pour la réalisation du projet « Mario Rigoni Stern – Alpino, scrittore e internato militare italiano».

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

Sono stati determinati i criteri e le modalità procedurali per la concessione di contributi a favore dei laureati che intendono completare la loro preparazione con dei corsi post-universitari.

È stata presa in esame la deliberazione relativa alla “Approvazione dei videocontest denominato “Ciak4young”, rivolto ai giovani valdostani tra i 14 e i 29 anni, per la realizzazione di video cortometraggi, della serata evento di premiazione, della promozione e dell’acquisto di gadget per i partecipanti.”

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato approvato lo schema della “Carta per la creazione di un comitato transfrontaliero Francia-Italia per la biodiversità” nell’ambito del programma Interreg Italia-Francia Alcotra – Piano integrato tematico (PITEM) biodivalp “Proteggere e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una partnership e una rete di connettività ecologiche transfrontaliere”.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato approvato lo schema di convenzione con la Regione Piemonte, per il triennio 2024/2026, per il prosieguo delle attività della rete oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta e del Piano triennale 2024/2026 della rete oncologica. La Giunta regionale ha poi preso atto del rinnovo dell’incarico ai componenti dell’autorità centrale di coordinamento della rete oncologica.

È stato, inoltre, approvato lo schema di convenzione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e il Comune di Aosta per la realizzazione del progetto “Centro servizi per la povertà della Valle d’Aosta – stazione di posta”. I finanziamenti sono assegnati nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR. La spesa complessiva è di 910 mila euro.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

La Giunta ha approvato il piano operativo annuale, per il 2024, dell’Office régional du tourisme – Ufficio regionale del turismo. Il POA, documento di pianificazione analitica e puntuale per la definizione delle attività da svolgere nell’anno di riferimento, è predisposto dall’Office di concerto con l’Assessorato, sentito il Consiglio permanente degli enti locali.

Sono stati concessi dei contributi ai gestori dei campi di golf, per il 2024, per sostenere le spese relative al ripristino funzionale dei campi di golf, da realizzarsi all’inizio della stagione. L’importo complessivo della spesa annua è di 417 mila e 573 euro.