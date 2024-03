Attivo il nuovo portale per la formazione a distanza degli agricoltori

Al portale si accede dalla homepage del Canale Agricoltura del sito regionale (www.regione.vda.it/<wbr></wbr>Agricoltura). Nella pagina dedicata, sono illustrate le modalità di iscrizione e un breve video di presentazione spiega le modalità di funzionamento della piattaforma.

Sul portale AKISVDA (http:/akisvda.it) saranno caricati alcuni corsi ancora finanziati dal PSR 14/22 e i nuovi previsti dal CSR 23/27 nell’ambito del sistema AKIS, ovvero il “Sistema della conoscenza e dell’innovazione in agricoltura”, che rappresenta una delle principali novità introdotte dalla nuova programmazione. La formazione viene infatti valorizzata non soltanto come intervento per migliorare la preparazione degli addetti, ma avrà anche un valore ai fini dell’impegno di formazione obbligatoria previsto dagli interventi agroambientali e del biologico del CSR 23/27.

“L’offerta dei corsi di formazione a distanza permette una maggiore facilità nell’acquisire nuove competenze utili alla crescita delle nostre aziende, consentendo agli agricoltori di scegliere i tempi e i modi per migliorare le proprie competenze e evitando spostamenti a volte gravosi per coloro che risiedono nelle aree più decentrate – sottolinea l’Assessore Marco Carrel - A seconda della tipologia, i corsi saranno resi interamente disponibili sul portale dedicato oppure saranno organizzati in modalità mista, ovvero mettendo online i moduli relativi alle tematiche più nozionistiche e lasciando alla formazione in presenza la trasmissione delle conoscenze legate a laboratori e attività pratiche.”

È ora online il primo corso accessibile dal titolo “Le buone pratiche aziendali per il miglioramento della sostenibilità delle produzioni zootecniche”, organizzato in presenza dall’Institut Agricole Régional in collaborazione con l’Assessorato che tratta le novità introdotte dal Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023/27 della Valle d'Aosta, le opportunità e le tecniche per l'adozione del metodo biologico nella gestione della parte foraggicola dell'allevamento e del sistema Classyfarm e SQNBA per il benessere animale.

Il corso è rivolto a titolari o soci, dipendenti o coadiuvanti di aziende agricole e agroalimentari della regione. A coloro che seguiranno le lezioni e supereranno il test di fine corso sarà rilasciato un Certificato di partecipazione, che sarà valido per l’assolvimento dell’obbligo formativo nell’ambito degli interventi agroambientali e del biologico del CSR 23/27.