Nella sala M. Ida Viglino di Palazzo regionale, si è riunito il Tavolo tecnico permanente sulla Corresponsabilità Educativa&Legalità.

Alla presenza dell’Assessore Jean-Pierre Guichardaz, della Sovraintendente agli studi, Marina Fey, e del coordinatore tecnico del Piano, Laura Ottolenghi, sono stati riportati i riscontri alle Settimane della Legalità Bassa Valle che dal 19 febbraio all’8 marzo hanno visto protagonisti i referenti del Tavolo tecnico permanente, i firmatari del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare - promosso e curato dalla Procura della Repubblica di Aosta - i soggetti territoriali, le associazioni, le istituzioni scolastiche della Bassa Valle al fine di valorizzare l’impegno e la professionalità degli esperti e di favorire una più adeguata riprogettazione degli interventi.

Sono state inoltre evidenziate le proposte relative alle Settimane della Legalità e della Cittadinanza su Aosta e dintorni in programma per il mese di maggio per rispondere in modo capillare alle singole richieste, realizzando nelle varie istituzioni scolastiche attività laboratoriali. Nel dettaglio, saranno proposti percorsi sui temi Educazione all’affettività e Educazione stradale nelle scuole secondarie di primo grado e Dipendenze, Violenze e Agenda 2030 nelle scuole secondarie di secondo grado. Al fine di promuovere relazioni di rete con le istituzioni e le altre agenzie del territorio nel corso delle Settimane si prevedono altre iniziative aperte al pubblico in Aosta e paesi limitrofi, rivolte a target differenti.

Nella riunione di oggi state condivise e approvate le Azioni del Piano Corresponsabilità educativa&legalità 2024-2025 che comporteranno dal mese di giugno un’implementazione e un perfezionamento delle iniziative progettuali già avviate con ottimi riscontri nel corrente anno, con la finalità di promuovere efficaci strategie formative orientate verso puntuali categorie di cittadini per diffondere la cultura della legalità in un’ottica di corresponsabilità.

“Vogliamo costruire un’educazione ai valori della libertà, della giustizia, della non violenza e del rispetto, sottolinea l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz, partecipare alla vita dei territori in rete ed essere presenti sul campo attraverso l’azione quotidiana di un lavoro di squadra che rappresenta un segnale importante di protagonismo del singolo verso la collettività.”