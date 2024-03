Aiuti PNRR per macchinari agricoli

Sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande per accedere agli aiuti destinati all’ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l’introduzione di tecniche in agricoltura di precisione, previsti nell’ambito della Missione 2, Componente 1, Investimento 2.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La data ultima per la consegna delle domande è stata fissata a venerdì 31 maggio 2024.

Per tutte le informazioni sulla tipologia dei beneficiari e sugli investimenti ammessi a contributo, le persone interessate possono prendere visione del bando sul Canale Agricoltura del sito istituzionale della Regione, al seguente link https://www.regione.vda.it/agricoltura/PNRR/default_i.aspx, dove sono specificati, tra le altre cose, anche i requisiti e le condizioni di ammissibilità, le aliquote e il calcolo del sostegno, il procedimento per la concessione, la rendicontazione e la liquidazione degli aiuti.



Per ogni informazione supplementare sul bando, è possibile contattate la Struttura Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale dell’Assessorato al numero 0165/275371, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, mentre per eventuali problemi relativi al funzionamento del portale SIAN è possibile scrivere all’indirizzo assistenza-sian@regione.vda.it