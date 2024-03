Valpelline: Evitare lo spopolamento in montagna; Poste Italiane lancia il progetto "Polis"

Poste Italiane ha lanciato "Polis - Casa dei Servizi Digitali", un'iniziativa mirata a semplificare l'accesso ai servizi pubblici nei comuni con meno di 15.000 abitanti. L'obiettivo principale è favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese, oltre a superare il divario digitale che spesso penalizza le aree montane.

I lavori in corso presso l'ufficio postale di Valpelline comprendono l'installazione di nuovi arredi progettati per rendere più agevole l'accesso ai servizi e migliorare il comfort ambientale. Questo intervento non solo modernizza la struttura, ma rappresenta anche un segnale tangibile di investimento nelle comunità di montagna, contrastando la tendenza allo spopolamento che minaccia queste regioni.

Uno degli elementi chiave del progetto è la continuità dei servizi offerti durante i lavori. Poste Italiane assicura ai cittadini di Valpelline la possibilità di usufruire di tutti i servizi presso uno sportello dedicato, situato nell'ufficio postale di Gignod. Questo garantisce un punto di riferimento costante per la comunità locale, dimostrando l'impegno dell'azienda nel mantenere vivi i legami sociali e l'accessibilità ai servizi di base anche durante le fasi di rinnovamento.

Inoltre, l'implementazione di servizi digitali come la possibilità di richiedere certificati INPS direttamente a sportello rappresenta un passo avanti verso la digitalizzazione dei servizi pubblici, offrendo maggiore comodità e facilità d'uso per i cittadini, soprattutto in contesti territoriali remoti.

È importante sottolineare che questo progetto non si limita a un mero intervento infrastrutturale, ma porta con sé un significato più ampio: quello di rafforzare l'identità e l'attrattività delle comunità di montagna, contrastando attivamente lo spopolamento e promuovendo la sostenibilità economica e sociale di queste regioni.

In un periodo in cui la sfida dello spopolamento delle aree montane è sempre più urgente, iniziative come "Polis" dimostrano che investire nelle infrastrutture e nei servizi pubblici può essere una risposta concreta e efficace per preservare il tessuto sociale e culturale delle montagne italiane.