GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta regionale ha nominato Nando Sandro Sapia in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e ha designato Ludovica Gambardella e Marco Linty quali consiglieri della società R.A.V. – Raccordo autostradale Valle d’Aosta SpA.

Le Gouvernement a ainsi donné avis favorable quant aux dénominations officielles des villages, des hameaux et des localités de la commune de Torgnon.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

Sono stati approvati gli schemi della convenzione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta – Ufficio di rappresentanza di Bruxelles e i comuni beneficiari degli interventi da finanziare a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT). Nello specifico si tratta di un valore complessivo di 5 milioni 406 mila e 934,72 euro così ripartiti: 1.577.639,20 di euro al Comune di Valtournenche per la realizzazione dell’intervento volto alla riqualificazione della Capanna Carrel; 100 mila euro al Comune di Champdepraz, per la realizzazione dell’intervento volto alla valorizzazione di un percorso escursionistico che colleghi, attraverso il Parco naturale Mont Avic, il comune di Champdepraz con il Forte di Bard; 2 milioni 929 mila e 295,52 euro al Comune di Gressoney-Saint-Jean per la realizzazione dell’intervento volto alla riqualificazione della strada intervalliva comunale che collega Brusson a Gressoney-Saint-Jean tramite il Col Ranzola; 800 mila euro al Comune di Saint-Vincent per la realizzazione dell’intervento volto alla valorizzazione dell’area del Col du Joux.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stato approvato il programma, per il 2024, delle attività di divulgazione e di sperimentazione in ambito agricolo, da attuare mediante l’assunzione di personale a tempo determinato. L’approvazione del programma permette alla struttura di avviare le procedure per l’organizzazione concreta delle attività nonché per le assunzioni del personale presente nelle graduatorie pubbliche, approvate per le attività idraulico-forestali dal Dipartimento risorse naturali. Il costo previsto è di 332 mila e 314,15 euro.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

La Giunta regionale ha espresso il parere in ordine al calendario scolastico per l’anno scolastico 2024/2025 formulato dalla Sovraintendente agli studi.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato concesso un contributo al Comune di Courmayeur, per gli anni 2024 e 2025, per il sistema di monitoraggio del ghiacciaio di Planpincieux, relativamente alla gestione della strada comunale della Val Ferret. L’importo previsto è di 235 mila e 767,06 euro.

È stata approvata la costituzione, per il triennio 2024/2026, dell’Osservatorio regionale sui rifiuti che permetterà la ripresa delle attività di tale organismo per le valutazioni sull’andamento di quanto previsto nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. I componenti dell’Osservatorio rappresentano i diversi portatori di interessi coinvolti nella gestione dei rifiuti ossia: Enti locali (Comune di Aosta e Unités des Communes Valdôtaînes); Associazioni di categoria dell’industria, commercio ed artigianato; Associazione di professionisti; Associazioni ambientaliste; Associazione di tutela dei diritti dei consumatori; Affidatari della gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato approvato lo schema di accordo tra la Regione e l’Università degli studi di Brescia disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l’assunzione, a tempo determinato, degli specializzandi. La definizione di questo specifico accordo permette di dare copertura alla carenza di personale sanitario nel territorio regionale anche tramite queste figure.

Sono stati approvati i criteri per la determinazione delle quote a carico degli utenti inseriti nei servizi residenziali continuativi, rivolti a persone con disabilità psicofisiche prive di adeguato sostegno familiare. L’atto riguarda le nuove modalità di calcolo delle quote a carico delle persone con disabilità che frequentano le strutture residenziali e la definizione delle quote minime e massime di contribuzione. Il nuovo metodo prevede l’utilizzo del solo ISEE quale strumento di valutazione.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato approvato il bando relativo alle “Misure per gli operatori economici insediati nella zona franca per la ricerca e lo sviluppo” e le attività correlate. Il Bando consentirà alle imprese insediate nella “Zona Franca per la Ricerca e lo Sviluppo (ZFR&S)” di accedere a un insieme coerente e integrato di aiuti per favorire lo sviluppo dei loro Programmi di investimento (della durata massima di 12 mesi), realizzando, così, ricadute positive nella regione in termini di ricerca, innovazione, produzione e occupazione. Il costo totale è di 3 milioni e 900 mila euro per il triennio 2024-2026.

È stato, inoltre, approvato lo schema di Convenzione tra la Regione e l’Institut Valdôtain de l’Artisanat-IVAT per la realizzazione dei progetti comuni di promozione e valorizzazione dell’artigianato per il triennio 2024-2026. Tale Convenzione permetterà di avviare la realizzazione di una serie di interventi di promozione e valorizzazione dell’artigianato con la predisposizione e realizzazione di una serie di progetti condivisi per l’attuazione delle seguenti linee di intervento: Internazionalizzazione; Sviluppo di competenze tecniche e professionalizzanti e supporto alle imprese artigiane; Design e artigianato; Mostre e laboratori negli spazi espositivi della Collegiata di Sant’Orso di Aosta; Allestimento di Maison Caravex. La spesa complessiva è di 750 mila euro.