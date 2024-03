TurismOK ingaggiata per la Valorizzazione della Tenuta Il Poggio della Famiglia Ancelotti

Con l'obiettivo di restituire vita e splendore a questa dimora d'epoca, è stata coinvolta l'azienda valdostana TurismOK, specializzata nella promozione turistica e nella gestione ricettiva degli immobili.

A coordinare le attività di questo entusiasmante progetto è stata la property manager Valentina Pancini di E.V.E.V.E srl, affiancata da un team di esperti composto da membri di TurismOK. Jean Paul Tournoud si è dedicato alle fasi preliminari di analisi di mercato e fattibilità economica, mentre Alberto Papagni ha sviluppato le strategie commerciali. Aimé Pernettaz ha contribuito con il suo know-how nel settore del marketing, mentre un ruolo cruciale è stato svolto dall'Arch. Lorenza Croce, anch'essa parte del team TurismOK, responsabile di tradurre le idee del concept in progetti concreti.

La dimora storica, nota come "Tenuta il Poggio", è rimasta inutilizzata dopo la prematura scomparsa della Sig.ra Luisa Gibellini, madre di Davide e Katia, figli del noto allenatore del Real Madrid. La tenuta, situata sulle colline di Felegara nel parmense, è stata destinata a diventare una location per matrimoni, eventi privati e un lussuoso bed and breakfast. L'offerta sarà completata da una spa, una piscina esterna e la possibilità di affittare l'intera villa in esclusiva.

L'inaugurazione della Tenuta Il Poggio si è tenuta sabato 23 marzo, con la presenza di numerosi personaggi del mondo del calcio e del giornalismo, testimoniando l'entusiasmo e l'interesse suscitati da questo progetto. La partecipazione attiva di TurismOK ha contribuito al successo dell'evento, che è stato parzialmente trasmesso in diretta dalla redazione di SKY.

Questo ulteriore successo rappresenta un importante riconoscimento per l'azienda valdostana, consolidando la sua reputazione sullo scenario turistico nazionale e internazionale. TurismOK continua così a dimostrare la sua capacità di eccellere nel settore, offrendo soluzioni innovative e di alta qualità per la valorizzazione del patrimonio turistico italiano.