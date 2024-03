Calendario scolastico 2024/2025: Inizio delle lezioni e dell’attività educativa l’11 settembre

La Giunta regionale, su proposta della Sovraintendente agli Studi, ha dato parere favorevole al calendario scolastico 2024/2025 nel quale l’inizio delle lezioni e dell’attività educativa è stato fissato per mercoledì 11 settembre. Mentre il termine delle lezioni per le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie superiori sarà martedì 10 giugno. La conclusione dell’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia è stata determinata per il 30 giugno.

Oltre alle festività civili e religiose previste dalla normativa (tutte le domeniche, il 1° novembre, l’8 dicembre, il 25 e 26 dicembre, il 1°gennaio, il 6 gennaio, il 25 aprile, il 1° maggio, la domenica e il lunedì di Pasqua, il 2 giugno, il Santo Patrono), saranno giorni di vacanza anche:

2 novembre 2024 (Ponte di Ognissanti

dal 23 al 31 dicembre 2024 e dal 2 al 6 gennaio 2025 (vacanze natalizie)

30 e 31 gennaio 2025 (Fiera di Sant’Orso)

3 al 5 marzo 2025 (vacanze d’inverno)

dal 17 al 21 aprile 2025 (vacanze pasquali)

26 aprile 2025 (ponte del 25 aprile)

2 e 3 maggio 2025 (ponte del 1° maggio)

Tenuto conto che il calendario scolastico è uno strumento di programmazione dei servizi sul territorio e che, quindi, la sua strutturazione incide anche sull’organizzazione delle famiglie, si è cercato, al fine di rendere maggiormente efficace e tempestiva la comunicazione scuola-famiglia-territorio, di pubblicare quanto prima le date relative alle attività didattico-educative per l'a.s. 2024/2025 - dichiara l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz -. Credo che il risultato sia apprezzabile e per questo ringrazio chi si è adoperato a garantire l’assetto organizzativo per il prossimo anno, che sarà integrato, per il principio dell’autonomia scolastica, per ogni istituzione dai due giorni di vacanza aggiuntivi scelti sulla base delle esigenze delle differenti realtà di cui si compone il nostro territorio.