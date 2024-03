Al Circolo Valdostano della Stampa Attilio Luisetti e la "Musica e degli Organi delle Chiese Valdostane"

Circolo Valdostano della Stampa ha il piacere di annunciare un evento di grande rilevanza culturale e sociale, in programma per martedì 16 aprile 2024, a partire dalle ore 20.00, presso il rinomato Ristorante "INTRECCI", situato in Via Binel 12, ad Aosta. L'incontro conviviale avrà come fulcro il suggestivo tema della "Musica e degli Organi delle Chiese Valdostane", un argomento che rispecchia appieno la missione del Circolo di valorizzare le tradizioni e le personalità della splendida regione valdostana.

Al centro dell'attenzione sarà Attilio Luisetti, un esperto di livello che, con modestia, si definisce semplicemente "amatore". Tuttavia, la sua reputazione precede le sue parole, poiché è conosciuto e apprezzato da molti per la sua profonda conoscenza e passione per la musica e gli organi delle chiese locali. Nonostante la sua carriera come infermiere professionale presso la SC di Psichiatria, da cui è appena andato in pensione, Luisetti ha dedicato tempo ed energie alla sua formazione personale e all'insegnamento nel settore, mettendo al servizio degli altri la sua sensibilità e le sue doti artistiche.

La presidente del Circolo, Maria Grazia Vacchina, con il suo impegno instancabile, ha lavorato con dedizione per organizzare questo evento di valore, che promette di essere un'esperienza arricchente per tutti i partecipanti. La scelta di portare all'attenzione del pubblico il tema della musica sacra e degli organi delle chiese locali riflette non solo un interesse culturale profondo, ma anche un impegno verso la promozione della qualità dell'informazione valdostana e la crescita culturale e civile di tutta la comunità.

Gli interessati sono invitati a prenotare la loro gradita presenza contattando la segretaria del Circolo, Margherita Garzino, al numero 335.5416466, o direttamente la presidente Mariagrazia Vacchina al numero 335.7070016. Si tratta che l'incontro sia un momento di condivisione e arricchimento per tutti coloro che desiderano approfondire questo affascinante aspetto della cultura valdostana.