Le Memorie di Ivan Karamazov chiudono la Saison Culturelle al Teatro Splendor: Un successo multidisciplinare

Lo spettacolo "Le memorie di Ivan Karamazov", con l'eccezionale interpretazione di Umberto Orsini, ha segnato la conclusione della sezione Spectacle della Saison Culturelle al Teatro Splendor. Un evento che ha rappresentato non solo un momento di grande spessore artistico, ma anche l'epilogo di un'edizione ricca di successi e partecipazione da parte del pubblico.

L'edizione 2023/2024 ha visto una significativa esternalizzazione di parte dell'organizzazione, una scelta che si è rivelata estremamente positiva. La presenza costante di sold out e l'apprezzamento del pubblico hanno confermato la qualità e la varietà dell'offerta artistica proposta. Tra gli eventi più acclamati, si sono distinti il musical "We Will Rock You", le performance di Elio e le Storie Tese, il concerto gospel dei The Swingles, e lo spettacolo comico con Lopez e Solenghi, "Delirio a Due" con Nuzzo e di Biase, Maurizio Lastrico, e il "Concerto Mistico" in omaggio a Battiato.

La Struttura Attività Culturali ha integrato il calendario offerto dalla ditta Imarts con le sezioni Cinéma e Littérature, ampliando così l'offerta culturale e rendendola ancora più completa e coinvolgente. Eventi come il concerto di Emma e il recital di Bollani a Courmayeur hanno arricchito ulteriormente il programma, confermando l'interesse e l'entusiasmo del pubblico.

L'Assessore Jean Pierre Guichardaz (nella foto) ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando che la Saison Culturelle rappresenta una rassegna di prestigio che offre alla comunità valdostana e oltre un calendario artistico di spettacoli di altissimo livello, spaziando dalla musica alla danza, dal teatro al cinema e agli incontri letterari.

I dati delle presenze dell'edizione 2023/2024 confermano l'interesse costante del pubblico: circa 23.000 spettatori complessivi, di cui 14.152 nella sezione Spectacle, 714 nella sezione Littérature, e 6.282 nella sezione Cinéma. Particolarmente significative sono state le 931 presenze registrate durante le matinée dedicate alle scuole, confermando il ruolo formativo e educativo della Saison.

La sezione Cinéma proseguirà per alcune settimane ancora, con le ultime proiezioni previste per il 7 e 8 maggio prossimi. Tuttavia, già si guarda avanti alla stagione 2024/2025, per la quale si conferma un calendario ricco e variegato da ottobre 2024 ad aprile 2025.

In vista di questa nuova stagione, l'Assessorato ha annunciato l'avvio di un'open call per proposte artistiche, offrendo agli artisti valdostani l'opportunità di esibirsi al Teatro Splendor di Aosta. La INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS SRL (IMARTS) è alla ricerca di quattro proposte artistiche del territorio, con un occhio di riguardo per uno spettacolo di musica in francoprovenzale (patois) da presentare durante la millenaria Fiera di Sant'Orso.

La partecipazione alla open call è gratuita e le proposte dovranno essere inviate via email entro il 31 maggio 2024. Si prevede una selezione attenta e qualificata, curata da esperti nel campo culturale, al fine di garantire un cartellone variegato e di alto livello anche per la prossima stagione della Saison Culturelle.

Ancora una volta la Saison Culturelle si conferma un punto di riferimento imprescindibile per la vita culturale della Valle d'Aosta, un'occasione imperdibile per scoprire e apprezzare la ricchezza artistica e culturale del territorio.