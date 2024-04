Jeune Création 2024

Jeune Création è un progetto di ricerca, scambio, presentazioni pubbliche e incontro con gli operatori, che nell'estate 2023 ha coinvolto più di venti giovani artisti internazionali under 25 in due settimane di lavoro presso la Casa Alpina di Ollomont, con spettacoli, performance, installazioni presentati in Valle d'Aosta all'interno della terza edizione della rassegna INSOLITI. Il progetto si è concluso con una fase invernale di rielaborazione e apertura pubblica nel febbraio 2024 presso la Cittadella dei Giovani di Aosta, con momenti dedicati all'incontro e scambio con alcuni professionisti del settore invitati a partecipare.

Anche nel 2024 il progetto ospiterà in residenza venti giovani artisti internazionali, dai diciotto ai trent'anni, che saranno selezionati tramite la partecipazione a questa call (candidature entro il 19 maggio).

I giovani artisti saranno ospitati presso il Comune di Ollomont dal 1° al 18 agosto 2024, con copertura delle spese di vitto, alloggio, spazi di lavoro e di presentazione, dotazione tecnica, organizzazione e comunicazione, con presentazione finale dei lavori e apertura pubblica in alcuni comuni valdostani.