Il MAR-Museo archeologico regionale e l’Area megalitica di Aosta presentano "Disegniamo l’arte con Abbonamento Musei"

Sabato 6 e domenica 7 aprile 2024, il MAR-Museo archeologico regionale e l’Area megalitica di Aosta ospiteranno le attività organizzate nell’ambito dell’iniziativa Disegniamo l’arte promossa da Abbonamento Musei.

Disegniamo l’arte è lo speciale appuntamento pensato per avvicinare bambine e bambini al mondo e alle forme dell’arte attraverso la creatività e il disegno. L’edizione 2024 è dedicata al tema della natura, da scoprire nel paesaggio e nei giardini, ma anche all’interno delle opere d’arte.

Media partner dell’iniziativa è la rivista per famiglie Giovani Genitori (www.giovanigenitori.it), mentre partner tecnico è la storica azienda Carioca che, per il secondo anno consecutivo, fornirà matite e pennarelli agli artisti in erba.

Sabato 6 aprile alle ore 16 al MAR-Museo Archeologico Regionale, l’attività Trova e disegna la natura nelle stampe dei monumenti romani, come in una sorta di caccia al tesoro, guiderà i bambini a osservare e ritrovare gli elementi naturali presenti in antiche rappresentazioni di Aosta romana. Grazie, infatti, alla collezione di stampe conservate nel Museo e a un pizzico di fantasia, sarà possibile trovare indizi sul paesaggio valdostano del passato e sui monumenti romani di Aosta.

Prenotazione consigliata al numero 379 1188271 entro le ore 13 del giorno stesso, a partire da martedì 2 aprile.

Domenica 7 aprile, sempre alle ore 16, i piccoli artisti sono invitati all’Area megalitica di Aosta dove, con matite e pennarelli, potranno cimentarsi nel riprodurre con la loro creatività i Paesaggi megalitici. Ispirati dalle creazioni dei primi abitanti della piana di Aosta, dovranno immaginare e disegnare il sito archeologico di Saint-Martin-de-Corléans. Le stele antropomorfe, anticamente conficcate nel terreno e oggi custodite nel museo, testimoniano quella “natura megalitica” che da sempre affascina l’uomo.

Prenotazione consigliata al numero 0165 552420 a partire da martedì 2 aprile (da martedì a domenica, 10-18).