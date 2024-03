La 43 e édition du Printemps Théâtral fera ses débuts le samedi 6 avril à 21h au Théâtre Splendor.

Le rendez-vous printanier en franco-provençal, organisé par la Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP) et soutenu par la Région Autonome Vallée d'Aoste à côté de la Saison Culturelle 2023-2024, sera présenté par les membres du Conseil d’administration de la FVTP, renouvelé le 26 septembre 2023. Selon le calendrier ci-joint, au cours des 7 soirées, 14 compagnies valdôtaines de théâtre populaire joueront des pièces drôles jusqu'au dernier spectacle le vendredi 24 mai et chaque soirée sera animée, d’une pièce à l’autre, par des musiciens.

Billets : Tous les billets pour toutes les soirées seront en vente en ligne avec dernière prévente à minuit la veille du jour de chaque spectacle, sur webtic.it (section Vallée d’Aoste - Saison Culturelle). Les restants billets seront disponibles au guichet du Théâtre Splendor (rue B. Festaz, 82 – 0165235410) à partir de 20h la soirée de chaque spectacle. L'entrée coûte 10 euros par personne et 2 euros pour les jeunes âgés de moins de 14 ans (avec document d’identification) et pour tous les membres FVTP. Il y a aussi la possibilité d’acheter un bon de 30 euros pour quatre entrées pour trois et de le demander en écrivant à federachonvtp@gmail.com . La place de ceux qui ne se présenteront pas au théâtre entre 21h sera revendue.

« Je suis heureux de présenter la 43e édition du Printemps Théâtral avec le nouveau conseil d’administration - dit Yro Porliod président FVTP –. Je suis sûr que les pièces de chaque compagnie théâtrale, en plus d’être divertissantes, pourront également nous faire réfléchir. Nos remerciements à la Région Autonome Vallée d'Aoste pour son soutien constant et à tous ceux qui ont contribué, d’une manière ou d’une autre, à la création de cette nouvelle édition du Printemps, toujours destinée à promouvoir notre patois ».