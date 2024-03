Sondaggio 2024: Importante occasione di ascolto e dialogo con le imprese valdostane

Con il prezioso sostegno delle Associazioni di categoria, la Chambre Valdôtaine si fa promotrice dell'annuale sondaggio rivolto alle imprese della Valle d'Aosta, un'opportunità imperdibile per ottenere uno sguardo aggiornato sul panorama imprenditoriale locale.

Il questionario, facilmente compilabile online tramite smartphone, tablet o PC al seguente link: [Inserire Link], è stato inviato tramite email e PEC a tutte le imprese del territorio. Inoltre, è accessibile direttamente sul sito web della Chambre all'indirizzo www.ao.camcom.it.

L'edizione 2024 del sondaggio è stata arricchita con nuove sezioni tematiche, mirate a raccogliere informazioni più dettagliate su importanti tematiche quali l'export, l'adozione di nuove tecnologie e la digitalizzazione, nonché la sostenibilità ambientale e sociale.

"La nostra missione è quella di approfondire la conoscenza del tessuto economico valdostano, identificando le sfide e le opportunità che le imprese affrontano, al fine di orientare iniziative future in modo efficace e concreto," spiega il Presidente della Chambre, Roberto Sapia.

Il contributo delle imprese locali è fondamentale per ottenere una panoramica sempre più accurata della realtà economica della Valle d'Aosta e per mettere in atto azioni mirate a promuovere lo sviluppo e potenziare la competitività del sistema imprenditoriale locale.

La Chambre invita dunque tutte le imprese valdostane a partecipare compilando il questionario entro il prossimo 31 marzo. È un'occasione per far sentire la propria voce e contribuire attivamente alla costruzione di un futuro economico prospero per la nostra regione.