Un viaggio a piedi di 350 chilometri fra le bellezze naturali e storiche della Valle d’Aosta lungo i territori della media montagna. Il Cammino Balteo si sviluppa attraverso la bassa e media valle della Dora Baltea e conduce il viandante alla scoperta di diversi paesaggi, vigneti, pianori, villaggi, alpeggi, siti storico-artistici - come castelli, forti, antiche mulattiere e ponti - numerose borgate; permette inoltre di ritrovare le tradizioni culturale di questa terra, come la lingua patois e l’artigianato, e di fare visita alle aziende agricole, ai caseifici e alle cantine per conoscere la produzione di questa regione e provare un’esperienza sensoriale degustando l’ottima enogastronomia.



Il Cammino Balteo è un percorso ad anello che si può intraprendere da ogni località, tuttavia la guida stabilisce l’inizio a Pont-Saint-Martin. Si cammina fra pascoli, frutteti, vigneti e foreste, di borgata in borgata, lungo le antiche mulattiere di collegamento e ponti a schiena d’asino. Si attraversano la valle del Lys, della Dora Baltea, val d’Ayas, Valtournenche, Valpelline, la valle del Gran San Bernardo, quella di Rhêmes, Valsavarenche e la valle di Cogne. Si fa tappa in località dove incontrare prodotti d’eccellenza valdostana come Donnas, capitale del vino, e Arnad, famosa per il lardo; si raggiunge il punto più alto del tracciato ai 1.800 metri di altitudine del borgo di Vetan; si arriva ad Aosta, dove poter visitare il suo centro storico ricco di testimonianze antiche, come l’arco di Augusto, le mura romane, Porta Praetoria e a Fénis si incontra uno dei più bei castelli della regione.



Questa seconda edizione aggiornata della guida è completa di tutte le informazioni per mettersi in cammino. In più, nella sezione “A ciascuno il suo cammino” i suggerimenti per personalizzare l’itinerario a seconda delle proprie esigenze di tempo o di allenamento, suddividendo il tracciato in tratte settimanali o in anelli più brevi; la sezione offre spunti anche per pianificare un weekend in famiglia con i bambini, da Aosta al castello di Fénis; itinerari tematici come un fine settimana lungo dedicato agli appassionati di vino camminando fra i vigneti eroici oppure ripercorrendo i passi di Napoleone in Valle d’Aosta.