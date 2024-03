Prima di andare in profondità e comprendere quanto dura il trucco semi permanente del quale magari già abbiamo sentito parlare mille volte semplicemente perché è una tecnica cosmetica che molte persone hanno sperimentato e soprattutto moltissime altre ne hanno sentito parlare in terza persona magari per delle amiche o per degli amici che vi si sono sottoposti e che hanno spiegato loro come funziona, bisogna capire in profondità di quello di cui stiamo parlando.

Intanto dobbiamo dire che si sta facendo riferimento ad una tecnica cosmetica che coinvolge l'inserimento di pigmenti nella pelle per creare un aspetto di trucco duraturo e può essere chiamato anche trucco a lunga durata.

Ma soprattutto un'altra cosa importante da sottolineare è che stiamo parlando di un qualcosa che è molto utile per quelle persone che vogliono risparmiare tempo e quindi parliamo di quelle donne che non vogliono perdere tempo ogni giorno per truccarsi e grazie lo stesso possono ottenere delle sopracciglia definite e anche delle labbra delineate che durano a lungo senza doversene occupare ogni giorno.

Non è solamente questo il motivo per il quale molte donne prendono in considerazione questo trucco semi permanente, ma semplicemente perché lo stesso può essere utilizzato anche per coprire delle cicatrici e questo migliorerebbe l'aspetto del viso.

Andando invece a parlare rispetto alla durata di questo trucco semipermanente non ci sono cifre precise perché tutto cambia da persona a persona e si può andare da un anno ma si può arrivare anche fino a cinque anni e i fattori che cambiano le carte in tavola in questo caso sono tanti.

Infatti, prima di tutto bisogna capire anche della qualità dei pigmenti che vengono utilizzati dai professionisti nel settore, così come bisogna valutare anche il tipo di pelle e non tutte le pelli sono uguali e poi consideriamo che ci sono varie tecniche di applicazione e la scelta di una di queste fa la differenza poi anche sulla durata.

Non in ultimo dipende anche dalla bravura dei truccatori o delle truccatrici professionisti che se ne occupano e come in ogni settore ci sono persone di grande talento e altre meno.

Il trucco semi permanente presente diversi vantaggi rispetto al trucco permanente

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte, comunque, ci sono vari tipi di vantaggi rispetto a questo trucco semipermanente a differenza di chi sceglie quello permanente e le parole chiave in questo caso sono versatilità e flessibilità.

Infatti, siccome il trucco semipermanente si sbiadirà negli anni almeno che una persona poi non richieda dei ritocchi periodici, è chiaro che questo permette di apportare modifiche al colore o anche alla forma del trucco in base alle preferenze personali, preferenze che possono cambiare nel tempo anche in base alla moda del momento.

Non in ultimo inevitabilmente questo trucco semi permanente è meno invasivo perché penetra meno in profondità nella pelle e questo evita molte complicazioni.

Di contro però è importante scegliere questo va sempre specificato più volte perché altrimenti rischiamo per esempio di trovare persone con le quali sentiamo dolore durante la procedura.