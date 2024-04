Quando parliamo di serratura di sicurezza come facciamo in questo articolo in realtà dovremmo parlarne al plurale perché ce ne stanno di vari tipi dipendendo dalle esigenze specifiche di ognuno e quindi dai suoi utilizzi e in generale le stesse servono per proteggere una determinata abitazione o un qualsiasi edificio e quindi per garantire l'entrata all'interno dello stesso solo di persone che sono autorizzate a farlo.

Tutti sappiamo che quando si parla di sicurezza si parla sempre di un tema molto scottante perché è un bisogno che tutti abbiamo indistintamente, anche se poi può essere un bisogno diverso relativamente alla situazione specifica perché non è la stessa cosa volersi sentire protetti in un condominio dove magari ci sono tante famiglie e quindi dove i ladri potrebbero avere già un certo livello di deterrenza, piuttosto che vivere in una villa fuori città dove siamo isolati e dove può succedere di tutto.

Non è un caso che poi molte persone si facciano aiutare da vari loro professionisti di riferimento e parliamo del classico fabbro di fiducia che magari conosce quella casa e conosce la situazione e le esigenze del suo cliente e quindi può dare dei consigli ad hoc giustamente e fa parte del suo mestiere.

Mentre un'altra situazione potrebbe riguardare quella di contattare un Pronto Intervento Fabbro che sappiamo essere un servizio a disposizione h24 tutto l'anno per poter gestire qualsiasi tipo di emergenza e qualsiasi tipo di chiamata e quindi magari lo contattiamo perché abbiamo la serratura di sicurezza di casa nostra che vediamo traballare e quindi vorremmo provare a farla riparare prima che si rompa.

A questo punto i fabbriche verranno a casa nostra potrebbero non solo aiutarci perché possono riparare quella serratura” se ancora è possibile, ma potrebbero darci dei suggerimenti su come rinforzarlo su come sostituirla e pensiamo a chi si fa installare il cosiddetto sistema antishock e quindi il sistema Defender che, come l'espressione fa intendere, un sistema che serve a rendere la nostra serratura ancora più resistente contro eventuali tentativi di effrazione da parte di ladri.

Quando parliamo di serrature di sicurezza parliamo di un mondo molto variegato

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte quando si parla di serrature di sicurezza si parla di un mondo molto variegato e ad esempio esistono quelle elettroniche che sono molto comode perché per entrare ci basterà digitare un codice e quindi non avremo nemmeno bisogno di una chiave e non è una cosa da poco.

Oppure se vogliamo parlare di altre serrature di sicurezza abbastanza famose e molto efficaci possiamo parlare delle cosiddette serrature a cilindro europeo.

O ad esempio ci sono molte persone che potrebbero prendere in considerazione quelle serrature che si chiamano a combinazione che, come l'espressione fa intendere, hanno bisogno di un codice numerico specifico e per esempio vengono utilizzati per quegli armadi che hanno delle cassette di sicurezza all'interno

Noi abbiamo fatto solo degli esempi e tutto dipende dal budget che abbiamo a disposizione e dai consigli che ci danno gli esperti che dovranno analizzare la nostra situazione nello specifico.