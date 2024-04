NUOVE PROPOSTE TARIFFARIE PER L’ENERGIA ELETTRICA IN VALLE D’AOSTA

Sono state presentate quest’oggi le nuove proposte tariffarie per gli utenti valdostani di CVA Energie.

Le offerte sono state pensate dall’azienda per venire incontro alle esigenze di tutte le tipologie di consumatori, coloro che preferiscono avere un prezzo concordato e immodificabile al momento della stipula (prezzo fisso) e coloro che preferiscono affrontare i rischi e cogliere le opportunità dell’andamento dei prezzi sul marcato (prezzo variabile).



Lo scenario dei prezzi energetici negli ultimi mesi



L’offerta a prezzo fisso CVA7 era stata lanciata nel mese di settembre 2023, in coda allo shock energetico che aveva destabilizzato il mercato dell’energia. In quella fase storica, la tariffa proposta era la più conveniente a costo bloccato sul mercato, oltre ad essere l’unica a proporre una durata contrattuale per il cliente di 7 anni, a fronte di una media delle proposte dei competitors di 12 mesi. In una logica di attenzione per i propri clienti, al fine di cogliere le opportunità di una possibile stabilizzazione dei prezzi nei mesi a seguire, CVA Energie aveva inserito nella proposta contrattuale la possibilità di introdurre modifiche migliorative, qualora il mercato si fosse stabilizzato.

I mesi che sono seguiti sono stati caratterizzati da uno scenario normativo e di prezzi incerti, in ragione soprattutto del termine dei servizi di tutela che impongono un progressivo passaggio al mercato libero e delle gare di assegnazione che ne sono derivate. Per tale ragione CVA Energie ha preferito attendere sinora per la definizione di una proposta di fornitura a prezzo variabile destinata al mercato valdostano.

L’ offerta a prezzo fisso CVA7

Le offerte a prezzo fisso CVA7 e CVA setteAnni Sicura, destinate alle prime case ed alle pertinenze, rimarranno attive ma il corrispettivo per la materia energia verrà ridotto da 0,1193 €/KWh a 0,0987 €/KWh.

Il nuovo prezzo sarà effettivo a partire dal 1° giugno 2024 con adeguamento automatico, senza alcuna necessità di intervento da parte del cliente che ha già sottoscritto questa tipologia contrattuale.

I nuovi clienti che sottoscriveranno l’offerta prima di tale data, pagheranno il corrispettivo di 0,1193 €/KWh fino al 30 maggio e passeranno anch’essi in automatico a 0,0987 €/KWh dal 1° giugno.

L’ offerta a prezzo variabile CVA easyFlex

CVA easyFlex è un’offerta a PUN (Prezzo Unico del Mercato di Borsa) orari destinata alle prime case delle utenze valdostane. Il costo di commercializzazione è azzerato e viene applicato uno sconto mensile in bolletta 80 euro l’anno (6,67 euro al mese).

L’offerta sarà sottoscrivibile per i nuovi clienti a partire dal 15 maggio 2024 mentre per le utenze in CVA7 che desiderassero esercitare il cambio di offerta, l’adesione sarà possibile dal primo giugno.

Le nuove proposte commerciali sono state pensate con lo scopo di agevolare i clienti valdostani ma anche di sostenere il passaggio a CVA Energie delle famiglie ancora in maggior tutela.

I clienti possono confrontare la spesa annua risultante dalle diverse offerte commerciali presenti nel mercato libero in base al proprio consumo effettivo, utilizzando il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it

Si conferma la flessibilità a favore dei clienti CVA ENERGIE del contratto CVA 7, che comporta un impegno da parte del fornitore a mantenere il prezzo fisso per sette anni, mentre consente ai propri clienti di recedere dal contratto in qualunque momento, senza oneri a loro carico, comunicando tale volontà a CVA Energie Mercato Libero – Via Stazione 31- 11024 Chatillon (AO), in forma scritta tramite raccomandata A/R oppure tramite PEC alla mail cvaenergiesrl@pec.cvaspa.it, con un preavviso massimo di 1 mese, dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte di CVA Energie stessa.