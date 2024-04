CGIL E UIL VALLE D’AOSTA A ROMA PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, SANITÀ E SALARI “ADESSO BASTA!”

Per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, per il diritto alla cura e alla sanità pubblica e per una "giusta" riforma fiscale e tutela dei salari. “Si ascolti il mondo del lavoro, che tiene in piedi questo Paese e non ce la fa più", hanno sottolineato con fermezza Cgil e Uil.



La delegazione valdostana di Cgil e Uil ha organizzato un pullman per la manifestazione ed è partita nella tarda serata di venerdì (il rientro nella notte tra sabato 20 e domenica 21 aprile). All’interno dell’iniziativa nella Capitale sono stati allestiti dei gazebo per tutte le Organizzazioni Sindacali regionali con materiale informativo inerente alle richieste di Cgil e Uil in ambito di sicurezza sul lavoro, diritto alla cura, riforma fiscale e tutela dei salari. A guidare la nutrita delegazione valdostana le Segretarie Generali Cgil VdA Vilma Gaillard e Uil VdA Ramira Bizzotto.