5 motivi per cui dovresti usare una panca per addominali per le tue sessioni di allenamento

Conosci tutti i vantaggi per cui dovresti usare una panca per addominali? Serve per allenare i muscoli dell’addome: sì, per raggiungere quella pancia piatta che hai sempre desiderato! Ma non solo, perché è un valido attrezzo da avere in casa, per la tua home gym, essendo compatto e versatile. Dopo la Pandemia di Covid-19, abbiamo scoperto il piacere di allenarci proprio nei nostri ambienti. In pace, in relax, con i nostri tempi, come e quando vogliamo. Ti spieghiamo perché usare delle panche pieghevoli per addominali.

Migliora la postura

La maggior parte delle volte tendiamo a sottovalutare la postura, ed è da questo vantaggio che iniziamo a parlare delle panche addominali. Sono molteplici i danni di una cattiva postura: il “prezzo da pagare” è spesso alto, come dolore muscolare e scheletrico. Cronico. Perché, quando si verifica questo problema, si tende a esercitare maggiore pressione su un gruppo di muscoli, oltre che sulle articolazioni. Conseguenza? Tensione e dolore.

Ecco, la prima cosa da sapere è che la panca per addominali aiuta a rafforzare i muscoli dorsali e addominali, che sono importanti per mantenere una postura corretta. Non solo: ci sono evidenti vantaggi per il core, che è indispensabile da mantenere forte, perché comprende i muscoli addominali, lombari e glutei. Questi tre sostengono la stabilità del corpo. Allenare la zona del core, quindi, ti permette di avere una migliore postura e di prevenire i dolori che abbiamo citato.

Aumenta la forza e la resistenza

L’uso di questo strumento ti aiuta a rafforzare il core, che è fondamentale per la forza e la resistenza generale. Perché è importante aumentare la forza muscolare? A partire dai 30 anni, tendiamo a perdere l’8% della massa muscolare ogni decennio. Ne consegue che dobbiamo mantenerci allenati, preservare la nostra forza per stare davvero bene, anche sul lungo termine.

Oltre a questo, ovviamente, muscoli forti e tonici permettono di avere una buona forma fisica, una silhouette in forma, come si suol dire. Ma, al di là della forza stessa, l’allenamento con la panca ti è utile per migliorare il tasso metabolico a riposo. Brucia calorie… ed è qui che ci colleghiamo al terzo vantaggio: la fatidica pancia piatta.

Ottieni la pancia piatta

Per ridurre il grasso addominale, è determinante bruciare calorie. Non scappiamo da questa regola: il nostro organismo, del resto, si basa su un equilibrio ben preciso, e talvolta precario, soprattutto quando non siamo ligi all’allenamento e ci concediamo un po’ troppi sgarri. Ma l’attività fisica è importante, e l’allenamento con la panca è il tuo punto di riferimento se vuoi arrivare in estate con la pancia piatta.

Attenzione, però: nessun allenamento è privo di fatica. Ridurre il girovita non è facile, e spesso i risultati si fanno attendere. È perfettamente normale, perché la verità – amarissima – è che per essere belle come le star dobbiamo allenarci, mangiare sano, concederci uno sgarro ogni tanto. Non sempre! Ma la pizza non si nega a nessuno, no?

Riduci il rischio di infortuni

Con una panca per addominali stabile e robusta, come quelle che puoi trovare su Fitness Discount, hai la possibilità di svolgere i tuoi esercizi in modo sicuro ed efficace. Lo sport è indispensabile, perché mantiene il corpo in salute. Ma fare movimento implica uno sforzo: molto dipende anche da noi e da quanto siamo abituati ad allenarci. Il consiglio che diamo è di non esagerare agli inizi, e di seguire sempre la scheda del proprio personal trainer. Per chi si allena in casa, farlo gradualmente è la soluzione migliore: gli obiettivi ambiziosi non sono un “male”, ma non bisogna farsi… male.

La panca per addominali è perfetta per l’home gym

Infine, veniamo all’ultimo vantaggio: la panca per addominali è a dir poco perfetta da avere in casa. Non stiamo parlando né di un attrezzo enorme o ingombrante, né di uno strumento super costoso. E su Fitness Discount è possibile valutare tantissimi modelli, anche in promo. Ideali per la tua home gym, per allenarti seguendo i tuoi tempi e senza sforzarti in modo eccessivo.

Questo attrezzo, versatile e compatto, è un vero alleato per te: un modo per rimetterti in forma nel tempo, provando numerosi esercizi!