Celebrazione per 20/mo anniversario della Beatificazione di Sr. Nemesia Valle

È il momento solenne per commemorare il 20° anniversario della beatificazione di sr. Nemesia Valle, una figura di profonda ispirazione nata proprio nelle terre della Valle d'Aosta e battezzata nella sacra Chiesa collegiata di sant'Orso.

La Santa Messa, che inizierà alle ore 18:30, non sarà solo un momento di ringraziamento a Dio, ma anche di saluto e riconoscenza verso le Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret, che hanno svolto un ruolo fondamentale nella vita spirituale e sociale della comunità valdostana.

La celebrazione sarà presieduta da Sua Eccellenza Mons. Franco Lovignana, Vescovo di Aosta, a nome della Diocesi, che si unirà con cuore grato a tutti coloro che parteciperanno a questo momento di preghiera e riflessione.

Con il mese di aprile, la Congregazione delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret chiude la sua Comunità ad Aosta, trasferendo le ultime tre Suore rimaste, a cui la comunità valdostana e la Diocesi tutta sono profondamente affezionati.

Le Suore della Carità sono giunte ad Aosta nel lontano 1845, rispondendo alla chiamata dell'Ordine Mauriziano per l'assistenza ai malati nell'ospedale locale. Da allora, con dedizione e amore, hanno servito la comunità, crescendo di numero e contribuendo alla crescita spirituale e sociale della regione.Man mano che l'ospedale cresceva, anche il numero delle Suore aumentava, fino a raggiungere il picco di 24.

Tuttavia, nel corso degli anni, il numero è gradualmente diminuito, fino ad arrivare alle ultime tre. Nonostante ciò, il loro impegno e la loro dedizione sono stati costanti, e hanno continuato a essere una presenza significativa nell'assistenza spirituale e sociale della comunità.

Oggi, mentre salutiamo con gratitudine le Suore che lasciano la nostra comunità, riconosciamo il loro prezioso contributo e siamo grati per il loro amore e la loro dedizione.In questo momento di celebrazione e commiato, eleviamo le nostre preghiere di ringraziamento per sr. Nemesia Valle e per tutte le Suore della Carità che hanno generosamente donato le loro vite al servizio degli altri.

Che il loro esempio di amore, compassione e dedizione continui a ispirare le generazioni future.

La Chiesa di Santo Stefano aprirà le sue porte per accogliere tutti coloro che desiderano unirsi a questa toccante celebrazione di spiritualità e gratitudine.