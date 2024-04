Le pellicole per auto anti-UV sono pellicole molto popolari prima di tutto e ormai molte conducenti le prendono in considerazione per il loro veicolo se lo vogliono proteggere sia all'interno che l’esterno dai raggi solari e come sappiamo questi raggi possono essere molto nocivi per vari motivi.

Infatti, grazie a queste pellicole si possono bloccare questi raggi nocivi per ridurre il calore che si formerebbe all'interno della macchina soprattutto nei mesi estivi e anche per proteggere gli interni da un processo di sbiadimento.

Queste pellicole praticamente sono realizzate con materiali molto resistenti e riescono a bloccare la maggior parte dei raggi UV e come dicevamo proteggono gli interni ma anche comunque ai cruscotti e i pannelli delle porte e comunque tutti i materiali in generale verranno protetti dall' ingiallimento, così che la macchina possa mantenere il suo aspetto originale durante molti anni.

Così come segnalavamo anche la riduzione di calore all'interno del veicolo ed è un tema che ci riguarda moltissimo soprattutto nei mesi estivi e soprattutto con le ultime estati che sono state davvero molto afose e umide e queste pellicole non possono risolvere completamente il problema però lo possono mitigare.

Lo possono mitigare semplicemente perché riducono l'ingresso di calore attraverso i vetri e all’interno sarà più fresco e in ogni caso non ci sarà bisogno di accendere il condizionatore per forza tutto il tempo e sia per il risparmio del carburante e sia per la nostra salute non è una cattiva notizia.

Chiaramente bisognerà stare attenti all’installazione per evitare di sottovalutarla ed un'installazione che deve essere delegata a dei professionisti del settore che intanto puliranno accuratamente i vetri dell'auto e questo servirà a garantire un’adesione perfetta della pellicola.

Pellicola che poi dovrà essere tagliata su misura per ogni finestra di quel veicolo e poi sarà applicata grazie ad una soluzione adesiva e alla fine sarà lisciata per rimuovere eventuali bolle d'aria e sono tutte cose che chiaramente questi professionisti sanno fare bene perché lo fanno ogni giorno

Dobbiamo affidare l'installazione delle pellicole anti Uv solo dei professionisti che lo sappiano realmente fare

Quello che volevamo specificare nel titolo di questa seconda parte si aggancia a quello già detto nella prima e cioè affidare questo compito dell'installazione agli esperti nel settore e da parte nostra verificare che siano davvero delle persone che lo sappiano fare.

Questo perché come sappiamo su internet si trova di tutto e di più e quindi praticamente magari ci sono persone che si sanno pubblicizzare magari mettendo gli annunci sui social o sui giornali locali e poi in realtà non hanno tutta questa dimestichezza.

In realtà in questi casi il punto è che ci si fa sedurre da proposte economiche convenienti o, meglio, che sembrano convenienti perché poi in realtà non lo sono.

Semplicemente perché, se poi l'installazione non va a buon fine dovremmo contattare qualcun altro e quindi pagare due volte e alla fine invece che risparmiare avremmo sprecato i nostri soldi perché in poche parole avevamo cercato una scorciatoia.