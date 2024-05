Quando parliamo di assistenza infermieristica domiciliare come facciamo in questo articolo praticamente stiamo parlando di un servizio molto importante per tante persone e per le loro famiglie e possono avere bisogno di supporto di aiuto e soprattutto ne possono avere bisogno a domicilio e questo perché per qualche motivo non hanno avuto bisogno di essere ricoverate in ospedale.

A parte che dobbiamo dire da questo punto di vista che a nessuno fa piacere essere ricoverato in ospedale e non solo per la patologia che deve affrontare, ma anche perché deve affrontare in un ambiente molto cupo dove ci sono altre persone che ci stanno male e soprattutto lontano da casa propria e dai propri affetti, considerando che perché in molti casi questi familiari possono visitare solo magari massimo un'ora al giorno e tutto il resto del tempo bisogna stare da soli e non è il massimo.

Le persone che hanno bisogno di queste cure domiciliari potrebbero averne bisogno per vari motivi che riguardano per esempio delle patologie croniche come il diabete, oppure quelle persone che sono in fase di convalescenza dopo un incidente e dopo aver passato un periodo in ospedale ora stanno continuando la stessa a casa loro.

Inevitabilmente quando stiamo a casa nostra ci sentiamo più sereni rispetto che in ospedale, oltre al fatto che almeno in questo modo stiamo liberando dei posti a persone che possono avere più bisogno di noi per delle patologie che a casa non si possono curare.

Anche perché negli ultimi anni la sanità pubblica non è che viva il suo momento migliore e infatti ci sono sempre meno posti negli ospedali e non solo per quanto riguarda le tragedie come quelle della pandemia del coronavirus dove non si trovava nessun posto, ma in generale siano delle difficoltà e quelle poter ricevere delle cure a casa va sempre bene.

Tutto ciò grazie al lavoro degli infermieri a domicilio che sono dei professionisti che si mettono a disposizione dei loro e delle loro pazienti e anche delle famiglie da tanti punti di vista di cui discuteremo nella seconda parte dell'articolo.

Un infermiere a domicilio può fare tante cose per un suo paziente

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte un infermiere a domicilio può fare tante cose per un suo paziente e per la sua famiglia e pensiamo a quando una persona anziana deve fare dei prelievi poi da portare in laboratorio e andare a prendere i risultati e grazie ad un infermiere a domicilio lo può fare senza doversi recare di persona.

Ma la stessa cosa lo possiamo dire anche per delle analisi del sangue e comunque per il controllo dei parametri vitali.

Oltre al fatto che un infermiere a domicilio può e deve supportare anche la famiglia dando tutte le informazioni che servono per quando lui stesso non è presente.

Questo ci spinge a dire che bisogna selezionarne uno con molta attenzione magari facendosi aiutare dalle agenzie che sono loro a darci delle indicazioni da quel punto di vista.