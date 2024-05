Graphot Editrice: 40 anni di libri e un annullo filatelico

La suggestione della carta stampata ed il profumo dell’inchiostro che si sviluppa tra le pagine di un libro è un’esperienza impagabile che tutti hanno vissuto nella loro vita. Questa suggestione per Graphot Editrice è, come tante realtà di questo settore, una tradizione che viene portata avanti prima di tutto con passione. Una passione cresciuta in casa Giachino con Roberto e Caterina Delbosco sin dal 1984 ed ora è proseguita con successo dai figli Laura ed Alberto.

La storia

Nata nel 1975 come tipografia, dando centralità all’oggetto cartaceo, dopo nove anni decise di affiancare l’attività editoriale. La produzione libraria ha inizialmente concentrato la sua attenzione sul proprio territorio e non a caso il primo gioiello ad uscire dalle macchine tipografiche è stato “Il Toro addosso” di Sergio Barbero. Precursori della saggistica sportiva dedicata alla squadra granata ed al ciclismo si è avvalsa della duratura e preziosa collaborazione con il noto giornalista Beppe Conti concretizzando le sollecitazioni ricevute dai cittadini del quartiere Vanchiglietta. Il passaggio naturale è la realizzazione della storica collana “I borghi di Torino” che prende avvio nel 1999 con la realizzazione del volume “L Borgh del fum”. In un percorso che assomiglia ad una vita che si scopre passo per passo con gli occhi curiosi di un bambino e la fame di sapere di chi fa della cultura il proprio pane quotidiano, l’Editrice estende i propri interessi ed approfondimenti nel mondo del bere, volumi di divulgazione e fotografici su Torino e sul Piemonte, fino alla narrativa noir. Oggi la Graphot ha assunto un’identità ben riconosciuta nel settore Nel 2020 si torna a guardare a Torino grazie alla collaborazione con L’Associazione Ponti di Parole, un eccezionale percorso introspettivo tra i quartieri della città sabauda, con i cittadini protagonisti diretti in una sorta di rivisitazione della Spoon River del mai dimenticato Edgard Lee Masters. Una produzione che hai poi alimentato inizialmente con una raccolta di opere di editori da riscoprire e successivamente cresciuta dando vita alla collana “Spoon River storia” che si occupa di valorizzare saggi di storia e biografie. Non dimentichiamo poi la collana “Dietro l’obiettivo” con libri dedicati a fotografi e fotografie fuori canone.

La sottolineatura filatelica

Come sempre capita, il connubio cultura-filatelia rappresenta il modo più bello ed originale per festeggiare traguardi e celebrare brand. Nella prestigiosa cornice del Salone Internazionale del Libro di Torino la Graphot Editrice ha deciso di sottolineare il 40^ anniversario di fondazione con la realizzazione, grazie alla collaborazione di Poste Italiane, di un evocativo annullo filatelico. Il servizio temporaneo sarà attivo il giorno 11 maggio presso il Padiglione 2, stand G43, dalle ore 11,30 alle ore 18,30. L’annullo, in formato tondo, riproduce il logo della Graphot Editrice ed è completato dalla scritta “Quarant’anni – Graphot Editrice – 1984-2024 – 11.5.2024 -10121 Spazio Filatelia Torino”. L’impronta sarà poi disponibile, per i successivi 60 giorni, presso lo Spazio Filatelia di Poste Italiane, Via Alfieri, 10, al termine dei quali verrà depositata presso il Museo della Comunicazione di Roma.

A completare l’oggetto da collezione, una bellissima cartolina postale opera dell’Illustratore Simone Mostacci.

L’annullo potrà essere apposto, creando un ricordo unico, anche sui libri acquistati presso lo stand dell’Editrice.

La suggestione che solo un libro cartaceo sa offrire, ricco di avventure, ricco di spunti di riflessione, di bellezze e crudezze della vita, di storie di campioni e di persone sconosciute, la genuinità dei borghi e dei quartieri, si concretizza e si distribuisce nel mondo delle parole con la passione che la famiglia Giachino vive, con successo, da quarant’anni, proiettata nel futuro.