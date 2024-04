Tra tradizione e cultura: Riapre il Forno tradizionale di Corgnolaz di Chamois

Nel cuore delle maestose Alpi, tra i boschi e i villaggi che punteggiano i pendii, c'è un luogo dove la tradizione prende vita ogni giorno. È il forno tradizionale di Corgnolaz di Chamois, un luogo che va ben oltre la semplice cottura del pane. È un simbolo di unione, di passione per la cultura e di rispetto per le antiche tradizioni.

È annunciata l'accensione del forno del villaggio, un evento atteso e celebrato da tutti coloro che conoscono il valore del pane fatto con amore e maestria. Il pane, da sempre fondamento di innumerevoli comunità, diventa qui un'opera d'arte, frutto della sapienza tramandata da generazioni.

I mastri fornaio Simone e Lauro sono custodi di questo tesoro culinario e culturale. Grazie alla loro abilità e dedizione, il forno di Corgnolaz ha già ricevuto riconoscimenti importanti, tra cui la vittoria nell'evento transfrontaliero "Lo Pan Ner". Questo premio non è solo un attestato di eccellenza culinaria, ma anche il riconoscimento della passione e dell'impegno che mettono ogni giorno nel loro lavoro.

Dal 25 aprile al primo maggio, è un invito aperto a tutti gli amanti del buon cibo e della cultura locale. Non perdetevi l'occasione di assaporare il pane nero, i torcetti e tutti gli altri prodotti appena sfornati dal forno di Corgnolaz. Il profumo che si diffonde nell'aria è più di un semplice odore di pane caldo; è il profumo della storia, della tradizione e della cultura che si mescola con l'aroma del grano appena macinato.

In questi giorni, il forno diventa un punto di incontro per la comunità, un luogo dove le storie si intrecciano mentre si aspetta pazientemente che il pane si cuocia lentamente. È un momento di condivisione, di risate e di nostalgia per tempi passati, quando il pane rappresentava molto più di un semplice alimento.

E mentre gustate il pane fresco, croccante e fragrante, vi invitiamo a lasciarvi trasportare indietro nel tempo, ad immaginare le generazioni passate che hanno lavorato con le stesse mani che ora sfornano queste delizie. Il forno tradizionale di Corgnolaz di Chamois è un tesoro da preservare e da celebrare, un ponte tra passato e presente che continua a nutrire corpo e spirito.

Venite a vivere questa esperienza unica, dove tradizione e cultura si fondono in un abbraccio caloroso. Il forno di Corgnolaz è pronto ad accogliervi con il suo calore ancestrale e il suo pane che è più di semplice cibo: è storia, è passione, è cultura. Non mancate l'opportunità di assaporare un pezzo di autentica Valle d'Aosta!