MONTAGNA VDA: FONTAINEMORE e LILLIANES. PRA DE BOSC

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Il progetto 'Monterosa Outdoor' è online: navigate nel sito e scaricate la APP. Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo. Oggi andiamo a FONTAINEMORE e LILLIANES.

PRA DE BOSC

Itinerario che inizia nel comune di Fontainemore ma poi si svolge principalmente su quello di Lillianes.

Il percorso inizialmente è all'interno di un bosco di larici, ma poi percorre ampi pendii soleggiati; le case di Pra de Bosc sono situate in un'ampia radura molto panoramica.

Il percorso è spesso battuto dal gatto delle nevi. In buona parte si percorre la pista di fondo o di sci escursionismo e bisogna fare molta attenzione a camminare sul bordo senza rovinarla. Il percorso segue una strada rurale, però nella seconda parte, quando si raggiungono i bei pendii sopra a Lillianes, è possibile risalirli lasciando la strada.

